Aeroporto de Porto Alegre chega a 120 voos e se aproxima de previsão diária

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vive literalmente dia após dia. Fechado pela inundação histórica de maio e desde 21 de outubro com pista reaberta para pousos e decolagens, o aeródromo ultrapassou 120 voos diários na última semana e se aproxima da previsão inicial feita pela concessionária Fraport Brasil e validada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

LEIA MAIS: Aeroporto de Porto Alegre tem maior número de voos após reabrir pista

A frequência projetada seria de 128 voos entre as 8h e 22h, mas não será surpreendente se o teto avançar para mais movimentações diárias. Em mais de 10 dias de operação, de 21 a 31 de outubro, foram 141,3 mil passageiros transportados em, 968 voos, seguindo balanço semanal que a Fraport vem reportando.

A concessionária encara a atual fase, com pouco mais de metade do traçado da pista (estão sendo usados 1,7 mil metros dos 3,2 mil metros) para as manobras, como um "aprendizado" das novas, mesmo que temporárias, condições de operação.

A limitação do traçado se deve a obras ainda em andamento para recompor a pavimentação, que foi danificada e comprometida na camada mais superficial (cerca de 40 centímetros).

Além disso, a pista com toda o comprimento atenderia aeronaves maiores, usadas apenas em rotas internacionais, como as da portuguesa TAP Air, que só voltará ao Salgado Filho em abril de 2025, segundo a própria aérea. A Fraport se dedica a entregar a pista completa até meados de dezembro. A TAP Air podia, pensando em milhares de passageiros gaúchos que aguardam seu retorno, em estar junto, quando o traçado estiver completo. Mas isso é uma decisão da companhia.

É possível acompanhar a evolução da retomada nos boletins semanais que a concessionária vem emitindo e que validam a progressiva ocupação. Só para lembrar: quando tudo estava normal, antes das cheias, o complexo chegou a ter picos (dias de maior fluxo) superiores a 170 voos diários. O Salgado Filho vinha também em uma crescente no tráfego (batendo recordes), superando 600 mil passageiros por mês e com projeção de escalar mais em 2024.

Obras na pista e em áreas de taxiamento e pontes (onde acoplam aviões) devem ser concluídas em dezembro PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Mas veio a enchente e tudo que se acompanha desde então. A operação aeroviária migrou para a Base Aérea de Canoas (Baco) em fim de maio. Uma estrutura temporária de embarques e desembarques foi montada no ParkShopping Canoas. Em meados de julho, o processamento de passageiros voltou ao terminal de Porto Alegre, mas os pousos e decolagens se mantiveram na Baco até 20 de outubro.

A segunda semana de voos dentro de casa (25 a 31 de outubro), apenas com tráfego comercial doméstico - em dezembro, companhias estrangeiras e nacionais começam a reativar os destinos para o exterior -, foram 680 voos, com 95.148 passageiros, segundo a Fraport. Na largada da operação, em 21 de outubro, até 24, haviam sido 288 voos e 46,2 mil passageiros.

Na sexta-feira (1º), por exemplo, a concessionária esperava ter 122 voos, entre pousos e decolagens, levando 16 mil passageiros. O número ficou em 120, pois houve cancelamentos, o que é rotina e uma atribuição das aéreas, que fazem o agendamento dos slots (horários para operar), mas podem alterar o plano de acordo com o panorama e condições do dia.

"O aumento de rotas e frequências depende do planejamento de cada companhia aérea", observa a concessionária, em nota.

LEIA MAIS: Primeiro avião comercial pousa no Salgado Filho depois de cinco meses

Avião da Azul foi o primeiro a aterrissar na pista do aeroporto na reabertura ao tráfego TÂNIA MEINERZ/JC

Um problema que vem sendo frequente e com todas as companhias é o cancelamento de voos devido à necessidade de manutenção das aeronaves. Há hoje um gargalo de oferta de aviões para dar conta da demanda, e Porto Alegre também impõe uma rápida adaptação com o retorno que vem sendo mais acelerado, o que nem sempre encontra logística adequada e pronta para entrar "no ar".



O aeroporto tem voos das 8h às 22h com destinos Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Na malha regional para o interior gaúcho, começaram a ser restabelecidas as ligações com Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.