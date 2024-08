Mudanças climáticas

No Rio Grande do Sul, as alterações climáticas causaram um efeito devastador em 2024, levando a maior tragédia do Estado. São mudanças que vêm ganhando holofote nos últimos anos por conta da incidência de chuvas concentradas em pouco espaço de tempo, ondas de calor e estiagens severas (caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 29/07/2024). A verdade é outra, na minha opinião. Aterraram no Guaíba durante anos. Não compensaram esse aterro fazendo desassoreamento e não investigaram a suspeita de terem aberto várias barragens ao mesmo tempo. Associar a tragédia à mudança climática é o mesmo que não culpar ninguém. Acho imprudente e precipitado. Que investiguem os responsáveis. (Mário Casanova)