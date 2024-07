Duplicação da BR-386 entre Tio Hugo e Soledade deve ser concluída em 2026

Com um investimento de R$ 350 milhões, a duplicação da BR-386 entre Tio Hugo e Soledade deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026, segundo a CCR ViaSul. Os recursos financeiros investidos nas obras englobam, além da duplicação, cinco novos retornos, quatro interseções, três novas pontes e adequação das três já existentes, 2,6 quilômetros de novas vias marginais e uma passarela. A concessionária trabalha com as equipes no trecho que será duplicado do km 214,8 ao km 245,3, numa extensão total de 30,5 quilômetros. Neste período preliminar, as equipes estão executando serviços nas regiões de Tio Hugo e Fontoura Xavier com a implantação do canteiro de obras e colocação de sinalização.

Segundo a CCR ViaSul, a empresa contratada para a realização das obras no novo trecho é o Consórcio Construtor ViaSul - formado pelas empresas OECI e Power China que já vêm atuando nas intervenções da duplicação entre Soledade e Fontoura Xavier e que, mais recentemente, assumiu, também, o primeiro trecho entre Marques de Souza e Lajeado, bem como das faixas adicionais entre Lajeado e Estrela.

Um total de 340 trabalhadores atuam em 10 frentes responsáveis pelos trabalhos de drenagem e terraplenagem da rodovia TÂNIA MEINERZ/JC

De acordo com o planejamento inicial, está prevista a contratação de cerca de 340 trabalhadores e de 100 máquinas para todo período das obras, atuando em 10 frentes responsáveis pelos trabalhos de drenagem e terraplenagem. Com a evolução dos serviços elas darão lugar às equipes de pavimentação e implantação de nova sinalização já na reta final de conclusão dos trabalhos.

Ao todo, serão mais de 165 quilômetros da BR-386 entre Carazinho e Lajeado, beneficiando 22 municípios ao longo do trecho de concessão. No trecho entre Canoas e Carazinho, serão duplicados 225,2 quilômetros da rodovia, com 10,2 quilômetros de construção de faixas adicionais e 75,5 quilômetros de novas vias marginais. O investimento faz parte do programa de concessão federal no Rio Grande do Sul, tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Locais onde são realizadas as intervenções de duplicação da BR-386

Duplicação

Do km 214,8 ao km 245,3 (Tio Hugo a Soledade)

Vias Marginais

Do km 215,1 ao 217,6 – ambos sentidos (Tio Hugo)

Melhorias de Acessos

Km 227,8 – pista Norte (Mormaço)

Km 234,2 – ambos sentidos (Soledade)

Passarela

Km 215,3 (Tio Hugo)

Interconexões

km 214,8 – trevo com a RS-223 (Tio Hugo)

Km 220,4 – trevo com a RS-223 (Tio Hugo)

Km 227 – novo acesso a Mormaço (Mormaço)

Km 245,3 – trevo com a BR-153 (Soledade)

Retornos em nível

Km 225,6 (Mormaço)

Km 230,1 (Soledade)

Km 235,1 (Soledade)

Km 237,2 (Soledade)

Km 239,7 (Soledade)

Fonte: CCR ViaSul