Obras do viaduto da Scharlau serão concluídas no fim de julho, anuncia DNIT

As obras do viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, serão concluídas no fim de julho, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). No complexo da Scharlau, as equipes realizam os serviços de plantio de grama, calçada, meio fio e arremates gerais.

De acordo com o departamento, mais de 30 trabalhadores atuam para concluir os acabamentos da obra que tem o objetivo de acabar com a tranqueira na BR-116 e os problemas de tráfego de carros na RS-240, em São Leopoldo. O investimento do governo federal na construção do viaduto da Scharlau é de R$ 60 milhões.

Na última previsão informada pelo departamento, no mês de março, a ideia era de entregar a obra em junho. Porém, a tragédia climática de maio que afetou o Rio Grande do Sul, inclusive os municípios do Vale do Sinos, atrasou os planos da autarquia. Com relação à liberação ao tráfego de veículos nas pontes sobre o Rio dos Sinos, bem com das ruas laterais, segundo o departamento, está prevista para o final de 2024. O custo dos trabalhos é de R$ 42 milhões - recursos provenientes da União.

Sobre a conclusão das obras do viaduto da Scharlau e das pontes sobre o Rio dos Sinos, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, destaca que a obra é fundamental para o município e para a Região Metropolitana. Segundo ele, vai ocorrer uma melhora na circulação de automóveis, que hoje é bastante complicada e constantemente congestionada.

"A BR-116 é um dos principais elos entre diversos municípios no Rio Grande do Sul e com o restante do País", destaca. O prefeito afirma que a conclusão da obra vai resultar em uma melhor circulação na rodovia e serão beneficiados os motoristas e milhares de transportadores de cargas.

As obras no viaduto da Scharlau e na ponte sobre o Rio dos Sinos são uma demanda antiga, de mais de uma década, da população local e de empresas que utilizam o trecho para operações de logística. Na BR-116, circulam cerca de 140 mil veículos por dia, de acordo com o Dnit.

A BR-116 tem 4.660 quilômetros, cruza 10 estados, desde Fortaleza, no Ceará, até Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Somente no trecho da via localizado no Rio Grande do Sul - cerca de 660 quilômetros -, trafegam 50% da economia do Estado.