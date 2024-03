Viaduto da Scharlau e ponte do vale do Rio dos Sinos devem ser concluídas até metade do ano

As obras do viaduto da Scharlau, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, devem ser concluídas até o final deste semestre, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Os trabalhos começaram em julho do ano passado, com a colocação de vigas do viaduto que está em construção no bairro Scharlau, em São Leopoldo, na ligação da RS-240 com a BR-116.

A previsão anterior do Dnit era de que, até março deste ano de duas para três faixas nas pistas do trecho de São Leopoldo da rodovia federal compreendido entre a RS-240 e as pontes do Rio do Sinos. , o complexo de novas elevadas na Scharlau estivesse concluído, assim como a ampliaçãonas pistas do trecho de São Leopoldo da rodovia federal compreendido entre a RS-240 e as pontes do Rio do Sinos.

Entretanto, o Dnit informa que a nova expectativa da autarquia é que estas melhorias estejam concluídas até o final do primeiro semestre de 2024.

Segundo o departamento, as equipes devem iniciar em breve os serviços de pavimentação e implantação da iluminação, calçamento e do meio-fio, no complexo de viadutos do bairro Scharlau.



Já nas pontes do Rio dos Sinos ainda serão executadas as lajes de transição que vão fazer a conexão das pontes com a pista existente da rodovia.

Estas intervenções integram o lote 1 das melhorias operacionais e de segurança viária da BR-116/RS e têm investimento de aproximadamente R$ 101 milhões.

Com a criação de terceira faixa no trecho do Vale do Sinos da rodovia federal, serão eliminados os semáforos, o que contribui com a projeção de diminuição do congestionamento na circulação de veículos no trecho da rodovia federal, assim como na estadual.

Obras no viaduto e na ponte são demandas antigas da região

As obras no viaduto da Scharlau e na ponte do vale do Rio dos Sinos é uma demanda antiga, de mais de uma década, da população local e de empresas que utilizam o trecho para operações de logística. A estrutura está localizada próxima à rodoviária da cidade, sendo a principal entrada de São Leopoldo. Apenas no trecho metropolitano da BR-116 no Rio Grande do Sul circulam cerca de 140 mil veículos ao dia, de acordo com o Dnit.

As obras de melhorias viárias na rodovia tiveram início em 2021, com as quatro novas pontes no entorno do Rio dos Sinos. O viaduto e a outra ponte completarão o pacote de investimentos para revolucionar a mobilidade, atualmente comprometida, da região. A via é uma das principais ligações, não só de importantes municípios gaúchos, mas também do Estado com o resto do País.

A BR-116 tem 4.660 km, cruza dez estados, desde Fortaleza, no Ceará, até Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Somente no trecho da via localizado no RS - cerca de 660 quilômetros -, trafegam 50% da economia do Estado. A rodovia federal também é a principal conexão entre Porto Alegre e o terceiro maior porto do País, em Rio Grande.