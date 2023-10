Obras do viaduto da Scharlau estarão concluídas em março de 2024

Com um investimento de R$ 60 milhões, as obras do viaduto da Scharlau, no Vale do Sinos, na Região Metropolitana de Porto Alegre, estarão concluídas em março de 2024, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Neste momento, estão sendo realizados o lançamento de vigas. Os trabalhos começaram em julho deste ano com a colocação de vigas do viaduto que está em construção no bairro Scharlau, em São Leopoldo, na ligação da RS-240 com a BR-116.

De acordo com o departamento, as pontes do rio dos Sinos e da Várzea já estão concluídas. Faltam apenas os aterros para as ruas paralelas. Será feito um alargamento na passagem inferior da rua Adão Hoefel, para poder ligar as ruas laterais nas pontes novas concluídas, tanto do rio dos Sinos quanto da Várzea. Os recursos financeiros para a realização do complexo de obras em São Leopoldo é do governo federal. A obra de responsabilidade do Dnit é uma das mais aguardadas para desafogar o trânsito da BR-116 no trecho de São Leopoldo. São intervenções para a criação da terceira faixa nas duas pistas da rodovia entre o viaduto da Scharlau e as pontes do Rio dos Sinos.

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, disse que a obra da BR 116 é fundamental para a cidade e para a Região Metropolitana porque vai melhorar a mobilidade viária que hoje é bastante prejudicada. "A rodovia é um dos principais elos entre diversos municípios no Estado e também com todo o País", destaca. Segundo Vanazzi, a conclusão da obra vai resultar em uma melhor circulação na rodovia e serão beneficiados os motoristas locais e milhares de transportadores de cargas. Além disso, o prefeito disse que espera um trânsito mais seguro com a entrega das obras no viaduto da Scharlau na BR 116.

Segundo o Dnit, a previsão é que sejam colocadas nove vigas. Cada uma pesa nove toneladas e tem 12 metros de comprimento. A previsão é de que, até o março de 2024, o complexo de novas elevadas na Scharlau esteja concluído, assim como a ampliação de duas para três faixas nas pistas do trecho de São Leopoldo da rodovia federal compreendido entre a RS-240 e as pontes do Rio do Sinos. A projeção é que com a ampliação de duas para três faixas nas pistas da BR-116 em São Leopoldo, a liberação das pontes e a construção dos viadutos na BR-116 e na RS-240 quando estiverem concluídos vão tornar a circulação de veículos no trecho da rodovia federal (e também na estadual) menos congestionados.

Usuários reclamam dos constantes congestionamentos

Os motoristas que circulam pela BR-116 no trecho da Scharlau reclamam dos congestionamentos e de lentidão na região em razão das obras. Morador de Novo Hamburgo, o estudante Gustavo Bays, que cursa o 7º semestre de Jornalismo na Unisinos, e que utiliza a rodovia três vezes por semana, afirma que todo o entorno do viaduto da Scharlau é muito estressante. Bays diz que às vezes para fugir da lentidão da BR-116 opta por ir por dentro da cidade de Novo Hamburgo pelas avenidas Nações Unidas e Mauá. "É uma alternativa demorada e com muitas sinaleiras, mas é uma opção menos estressante", explica. O estudante destaca que a obra fará muita diferença para quem vem da Serra e para quem mora em São Leopoldo e deseja ir até Porto Alegre.

Residente em Porto Alegre, a funcionária pública federal Sandra Ravison, passa pelo menos duas vezes ao mês pelo trecho da Scharlau para ir até Veranópolis visitar parentes. Ela explica que tanto na ida quanto na volta sempre enfrenta congestionamentos. "E nos dias de chuva a situação fica pior pela presença de caminhões. Os atrasos são superiores há 40 minutos", acrescenta. Sandra Ravison diz que em algumas vezes utiliza o trajeto por dentro da cidade São Leopoldo para fugir da lentidão no viaduto da Scharlau. "Melhora um pouco. O problema é que diversos motoristas estão tendo a mesma ideia", comenta. O advogado Carlos Alberto Pontin, morador de Carlos Barbosa, e que uma vez por semana vem a Porto Alegre e Região Metropolitana a trabalho, diz que para não ficar preso no trânsito da Scharlau tem saído mais cedo de casa. "Não é bom ficar parado na via. Porém, a obra na Scharlau é muito importante e vai melhorar a circulação na região", acrescenta.