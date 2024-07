R$ 2 bilhões, anualmente. Com a lotação dos terrenos do antigo Distrito Industrial, empresas e poder público precisaram procurar novas áreas para comportar as ampliações das unidades produtivas. Assim, foram criados mais dois distritos industriais ( caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 15/07/2024 O setor industrial de Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, arrecada mais deR$ 2 bilhões, anualmente. Com a lotação dos terrenos do antigo Distrito Industrial, empresas e poder público precisaram procurar novas áreas para comportar as ampliações das unidades produtivas. Assim, foram criados mais dois distritos industriais (). Apesar disso, o município continua travado e ausente da malha aérea nacional, consequentemente isolado de bons negócios do comércio e indústria. É urgente e necessário que Erechim tenha um aeroporto regional moderno e com pista adequada. Só assim poderá receber, sem nenhuma restrição operacional, o atual turboélice de 70 passageiros e a nova geração de turboélices de alto desempenho de 80, 90 e 100 passageiros em desenvolvimento. (Cláudio Lemes Louzada)

Minuto Varejo

coluna Minuto Varejo, site do JC, 14/07/2024 Um motorista de aplicativo no Rio Grande do Sul revestiu o carro internamente com grama sintética, o que faz sucesso entre os clientes (). Ótimo exemplo da criatividade e da utilização dos recursos! Parabéns a ele! (Janile Soares)

Minuto Varejo II

O melhor Uber que já andei, super inovador. (Brenda Machado)

Extensão do Trensurb

A extensão do trajeto do Trensurb é uma discussão antiga. Uma nova proposta, prevê que o trem vá até o Vale do Paranhana. A iniciativa conta com a participação de 24 deputados, que estão mobilizados pelo avanço da proposta da expansão da linha do trem metropolitano até o município de Taquara. Tem que entender para Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão. Isso sim seria um grande avanço no transporte público. (Márcia Cornetet Medaglia)

Salgado Filho

JC, 16/07/2024 Passageiros e comerciantes comemoram o retorno das operações de embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Após 73 dias fechado por causa das águas das enchentes, as instalações reabriram no dia 15 de julho. Um retorno parcial de pousos e decolagens deve ocorrer em outubro (). Essa reabertura beneficia apenas aos comerciantes. Para os passageiros, é trocar seis por meia dúzia. (Eliana Borges)

Salgado Filho II

A verdade é que irão faltar passageiros se os preços das passagens aéreas não diminuírem. (Elizandra Silva)