Passageiros e comerciantes comemoram sucesso da retomada do Salgado Filho

Passageiros e comerciantes comemoram o retorno do funcionamento dos processos de embarque e desembarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Após 73 dias fechadas por causa das enchentes que atingiram Porto Alegre no início de maio, as instalações reabriram na manhã desta segunda-feira (15) com funcionamento dentro do previsto. Na terça-feira (16), a direção da Fraport terá uma reunião com o governo federal, em Brasília, para anunciar os resultados da análise da pista.

“Fizemos simulações com os mesmos ônibus em diversas horas do dia, em vários dias da semana, e os resultados nos mostravam entre 15 e 20 minutos. E, para a nossa surpresa, conseguimos rodar o primeiro trajeto em 13 minutos. Isso é um ganho, contando que estamos mais distantes da Base Aérea do que o Park Shopping, em Canoas (onde antes eram realizados esses procedimentos)”, comemora o diretor de Operações da Fraport na Capital, Fabrício Cardoso de Lima.

Para que siga funcionando da forma esperada, o diretor orienta que os passageiros cheguem com três horas de antecedência ao aeroporto. “Lembrando que o check-in vai encerrar uma hora e meia antes do voo, diferentemente de uma operação normal de aeroporto. Ele deve utilizar para estacionar o carro, o edifício-garagem e caso ele venha de carona ou de aplicativo, que ele faça o desembarque no segundo pavimento. É importante que esse veículo deixe o local, porque a permanência de veículos aqui afeta diretamente a circulação dos ônibus”, orienta Lima.

Primeiro dia de retomada do aeroporto Salgado Filho foi celebrado TÂNIA MEINERZ/JC

Com o retorno da circulação de pessoas, alguns serviços já foram reabertos, como os cafés Casa Café, Cidade Porto Alegre, Bella Gula, Hudson e Snoopy Café. Preparada para a retomada das atividades aos passageiros, a nutricionista do Cidade Porto Alegre, Denise Ulinowski, conta que o local já tinha aberto no dia 12 "para atender a operação interna, os funcionários que estão realizando as atividades de limpeza, manutenção, toda a parte que envolve a reabertura".

Quem também ficou feliz com este recomeço foi o engraxate Cléber Lima dos Santos, que atua no local há 25 anos. Parado desde o fechamento do aeroporto, ele acredita que possa até se beneficiar do momento. “Com a mudança do lugar de embarque, minha área ficou ainda mais próxima das pessoas. Antes da pandemia, eu fazia uns 15 clientes por dia, mas depois passou para sete. Espero agora voltar aos tempos bons”, conta o autônomo.

Os passageiros também festejavam o regresso das atividades do aeroporto. Entre eles, a farmacêutica Diana Rostirolla, que se preparava para o embarque rumo a Guarulhos. Acompanhada dos filhos Pedro e Francisco, de 6 e 8 anos, ela segue de lá para férias em Lisboa. “Nas primeiras semanas das enchentes, pensei que não conseguiria mais fazer a viagem, mas quando a gente soube que estava normalizando, pelo menos, por Canoas, nós compramos a passagem para São Paulo”, celebra.

Diana e seus filhos Pedro e Francisco TÂNIA MEINERZ/JC

Na chegada ao Salgado Filho, os passageiros devem se dirigir aos portões 5 e 6, na área de embarque internacional. Após realizar o check-in e despachar bagagens, os passageiros aguardam no aeroporto na Capital para se deslocar até Canoas.