Parceria entre Yara e Embrapa busca revitalizar áreas de plantio impactadas pelas enchentes

Yara e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) fecharam no começo deste ano parceria para apoiar o Programa Recupera Rural RS, diretora de assuntos corporativos e sustentabilidade da Yara, Deise DallaNora, a medida dará os próximos passos e será elaborado agora um plano de ação para o entendimento de cada etapa do processo. A companhia do segmento de nutrição de plantasfecharam no começo deste anoque tem como foco auxiliar a recuperação dos solos gaúchos que tiveram seus potenciais para a agricultura afetados pelas enchentes de 2024. Conforme a, a medida dará os próximos passos e será elaborado agora um plano de ação para o entendimento de cada etapa do processo.

A dirigente comenta que a iniciativa contribuirá para que integrantes da Emater-RS e pesquisadores possam visitar os locais afetados, fazer um diagnóstico do lugar, com análises de solo, apontar as recomendações e depois ajudar com a consultoria necessária para que haja a recuperação das áreas degradadas. Deise relata que a ação está sendo desenvolvida em regiões mais afetadas no Estado, como é o caso da Bacia do Jacuí.

Ela frisa que há estudos que apontam que serão necessários em torno de 10 anos para que haja a recuperação do solo. “O que estamos fazendo com essa parceria é tentar antecipar esse prazo”, afirma a dirigente. Deise reforça que a própria análise de solo mostrará quais serão as necessidades de nutrientes para revitalizar o terreno.

A dirigente informa que para essa medida e outras ligadas aos desdobramentos das enchentes, a Yara deve desembolsar em torno de R$ 3 milhões. Na parceria com a Embrapa, o valor destinado é de aproximadamente R$ 450 mil.

A ação desenvolvida no Rio Grande do Sul foi detalhada pela diretora de assuntos corporativos e sustentabilidade da Yara durante visita ao Jornal do Comércio, quando foi recebida pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero. Neste ano, a companhia fundada na Noruega completa 120 anos de atividade. Atualmente, a empresa conta com mais de 17 mil colaboradores e operações em mais de 60 países.