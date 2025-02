Embrapa e Yara firmam parceria para recuperar áreas agrícolas do RS

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Yara, referência mundial em nutrição de plantas, firmaram parceria para fortalecer as ações do Programa Recupera Rural RS. Por meio do acordo, assinado na terça-feira (18), durante a programação da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão, a multinacional irá aportar R$ 450 mil.

O recurso servirá para subsidiar custos com deslocamento das equipes técnicas que irão a campo nas próximas etapas do programa. A Yara também contribuirá com a transferência de conhecimento e tecnologia em soluções nutricionais voltadas à construção de sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis.

O Recupera Rural RS é uma iniciativa que reúne diversas instituições em um esforço conjunto para promover a recuperação socioprodutiva do Rio Grande do Sul. Proposta pela Embrapa em parceria com várias entidades, a iniciativa tem como objetivo restaurar áreas degradadas, recuperar a fertilidade dos solos e fortalecer a resiliência dos sistemas agropecuários.

As ações foram planejadas em 2023 por meio de uma plataforma colaborativa que envolveu sete Unidades da Embrapa no Sul do Brasil. Em 2024, diante dos desafios impostos pela catástrofe climática de abril e maio, o Recupera Rural RS foi reestruturado e efetivamente implementado.

Nesta etapa do programa, os trabalhos se concentrarão em quatro áreas prioritárias das grandes Bacias Hidrográficas Taquari-Antas e Baixo Jacuí, incluindo a implantação de Unidades de Referência Tecnológica (UTRs) para demonstração de tecnologias adequadas para a recuperação do solo, contenção de erosão e restauração da vegetação em áreas consideradas sensíveis, bem como capacitação de técnicos e agricultores. A proposta é que as ações nas regiões prioritárias possam servir de modelo e base para o planejamento e replicação em outras áreas afetadas no estado.

“As ações em campo começaram já no ano passado, com diagnósticos feitos por pesquisadores nossos e de parceiros, como a Emater, com expertise em diferentes áreas. Fizemos quatro grandes expedições pelo RS para conhecer a situação criada pelo desastre e propor ações conjuntas. Para 2025, estão previstas ações de médio e longo prazo, que englobam a implantação das URTs. Serão propriedades selecionadas pela Emater nas regiões onde ocorrerão atividades que fortaleçam, com dias de campo e comunicação eficiente, as boas práticas de manejo e conservação de solos, bem como a recuperação de áreas degradadas. Queremos que esses locais sejam pontos de referência para produtores vizinhos”, explica Rosane Martinazzo, chefe-adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Clima Temperado.

Conforme a diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Yara, Deise DallaNora, a ideia é dar suporte técnico para que os produtores gaúchos possam enfrentar a nova realidade climática.

“Por meio desta parceria aprofundamos ainda mais nosso relacionamento com a Embrapa para difundir as melhores práticas, baseadas na ciência e apoiar produtores no enfrentamento dos efeitos das mudanças no clima. Esta ação no Rio Grande do Sul é muito importante para nós, pois reforça o quanto continuamos comprometidos com a reconstrução e a prosperidade do estado que é uma das maiores potências agropecuárias do País, onde temos nossas raízes, por onde iniciamos nossa história no Brasil”.



O suporte da Yara à iniciativa coincide com o momento em que o programa inicia as ações estruturantes, que compreendem projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em áreas essenciais para mitigação de efeitos de eventos climáticos extremos. Desde as cheias em 2024, a multinacional já mobilizou mais de R$ 2,5 milhões, em recursos próprios e arrecadações, para apoiar os esforços de recuperação do Rio Grande do Sul. Pelo Recupera Rural RS, em colaboração entre a Embrapa, a Emater e outros parceiros, já foram promovidas ações emergenciais em apoio aos produtores rurais, além de um amplo trabalho para mapeamento da extensão dos danos, impactos e soluções para a recuperação dos sistemas agroalimentares, florestais e das paisagens rurais do Rio Grande do Sul.