Recuperação de solos agrícolas custará pelo menos R$ 6,6 bilhões ao RS

Pelo menos R$ 6,6 bilhões serão necessários para recompor as condições de solo em 3,2 milhões de hectares destinados à atividade agropecuária no Rio Grande do Sul, após as chuvas extremas de abril e maio. Especialmente em uma área de 900 mil hectares que abrigam cerca de 17 mil propriedades rurais nos vales do Taquari, do Caí e do Rio Pardo, da Serra, Lagoa dos Patos e encosta do rio Uruguai, no oeste gaúcho.

A estimativa é da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). E, para o diretor do Departamento de Defesa Sanitária Vegetal da pasta, agrônomo Ricardo Felicetti, o episódio climático pode ser visto como momento de reflexão, para repensar os modelos de produção, retomando parâmetros conservacionistas e reconstruindo um ambiente mais limpo, eficiente e rentável ao agronegócio.

“Com práticas de conservação nas cabeceiras dos cursos d’água, poderíamos ter evitado boa parte dos estragos causados pelas chuvas. Agora é hora de estimular o uso da assistência técnica, para ajudar a pavimentar um formato que vá nos dar resultados melhores. Talvez não para a safra seguinte, mas para 10 safras, será decisivo”, afirma.

O agrônomo ressalta a carga de dificuldades imposta às terras do estado nos últimos anos, com três estiagens e uma enxurrada. Enquanto se pensava em criar estruturas de armazenamento da água, o episódio das chuvas mostrou o outro lado do problema. "Sem solos preservados e manejo adequado para drenagem e conservação, não há como resistir”.

No centro desse discurso está a defesa da renovação em apostas como o uso de terraços agrícolas e curvas de nível nas lavouras, difundidos desde a metade do século passado como ferramentas capazes de oferecer produtividade com menor impacto ao ambiente.

“Com o passar do tempo e a chegada do plantio direto, na década de 1970, muitos produtores pensaram que os gastos com terraceamento e as curvas de nível não seriam mais necessários. Mas são complementares. É preciso rever isso”.

Atualmente, cerca de 3 milhões de hectares, dos 17 milhões destinados à agropecuária e outros fins no Estado, usam plantio direto. E a meta do governo é levar essa prática para mais 600 mil hectares até 2030.

A recuperação dos solos e da base produtiva é prioridade para o Estado. Segundo o especialista, existe uma grande variação no impacto das águas, mesmo dentro da chamada “mancha de enxurrada”. Há áreas em que foi removida toda a matriz de solo, deixando apenas a rocha. E outras por sobre onde muitos materiais arrastados acabaram sendo depositados.

“Essa perturbação do solo agrícola precisa ser corrigida. Mas não se obtém resultados de um ano para o outro. Recompor uma fração mineral pode levar milênios, enquanto uma fração orgânica levaria talvez 10 anos”.

Felicetti estima que para viabilizar solos adequados e com parâmetros produtivos anteriores, serão necessários pelo menos cinco anos. Mas destaca que já há iniciativas, como os programas ABC + RS, para agricultura de baixo carbono, e o Recuperar para Produzir, ambos do governo do Estado. Mas além desses, técnicos da pasta seguem ajustando um programa emergencial que deverá ser lançado em breve para auxiliar na retomada da produção após os estragos da catástrofe. O programa vem sendo construído com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade de Caxias do Sul (UCS). E uma das questões ainda pendentes diz respeito à disponibilização de recursos para financiar a reestruturação das propriedades.

“É como a fundação das nossas casas. Precisamos que seja firme e forte para sustentar o que iremos depositar em cima. Já havíamos detectado essa necessidade antes das chuvas. E estávamos trabalhando no tema. Agora, porém, precisamos acelerar os processos, pois o tempo da agricultura não espera”, observa.

