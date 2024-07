Aeroporto Salgado Filho retoma procedimentos de embarque e desembarque em Porto Alegre

O Aeroporto Salgado Filho reabriu às 6h da manhã desta segunda-feira (15) para a realização dos procedimentos de embarque e desembarque em Porto Alegre, que vinham ocorrendo no Park Shopping em Canoas. Os voos seguem ocorrendo pela Base Aérea de Canoas, já que a pista do Salgado Filho está fechada desde o dia 3 de maio devido à enchente e não tem data certa ainda para a volta das operações.

A orientação é que os passageiros cheguem com 3h de antecedência ao aeroporto. Na chegada ao Salgado Filho, os passageiros devem se dirigir aos porões 5 e 6, na área de embarque internacional. Após realizar o check-in e despachar bagagens, os passageiros aguardam no aeroporto na Capital para se deslocar até Canoas, trajeto de 20 minutos que é feito de ônibus. A saída é feita em torno de 1h antes do horário previsto do voo.

A primeira viagem do dia pela Base Aérea foi pela Latam e teve como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com decolagem marcada para às 8h. Ao todo, são cinco voos nesta manhã, com viagens ocorrendo na tarde e noite também. Alguns serviços já foram reabertos, como os cafés Casa Café, Cidade Porto Alegre, Bella Gula, Hudson e Snoopy Café.

O Estacionamento da Estapar está funcionando e as empresas especializadas em transporte turístico Brocker, Citral, Transfer Prime e Turistur estarão com um balcão de atendimento na Estação de ônibus, bem como as locadoras de veículo Localiza, Locasul, Movida e Unidas.

Para quem retorna a Porto Alegre da Base Aérea de Canoas, o ponto para pegar carro de aplicativo continua no canteiro central, em frente a porta 1. Já quem deseja se deslocar de táxi deve ir até o canteiro central, próximo à porta 3.