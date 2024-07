A polêmica proposta do governo do Rio Grande do Sul anunciada na segunda-feira (24) de lançar um projeto que iria oferecer auxílio de R$ 450 para a adoção de mais de 15 mil pets resgatados nas enchentes de maio gerou questionamentos na sociedade e no campo político gaúcho ( JC, 28/06/2024 ). Vão adotar e largar. Forma irresponsável. Já deve ter menos de 20 mil. (Maria Tereza Falcão)

Adoção de animais II

Estamos dilacerados, sem ajuda do governo federal, mundial, este tema precisa de muita atenção pois são seres sencientes. (Julia Moura)

Adoção de animais III

Isso vai muito longe. Os humanos também estão sofrendo e o governo federal só nas promessas. (Celi Diehl)

Conta de luz

A catástrofe climática no Rio Grande do Sul também dificultou a confirmação e o envio normal das contas de luz em diversas localidades. Em Porto Alegre, por exemplo, alguns moradores de bairros como o Menino Deus e a Cidade Baixa relatam que ainda não receberam a fatura relativa ao consumo do mês de maio da CEEE Equatorial ( JC, 28/06/2024 ). Que não venham cobrar tudo de uma vez só, porque isso não ajuda em nada. (Laura Hörlle)

Área Azul

A Área Azul no Centro Histórico de Porto Alegre e na Orla do Guaíba voltou a operar. A retomada da operação do estacionamento rotativo ocorreu também no Parque Marinha do Brasil e no bairro Floresta. A volta do serviço aconteceu após vistorias da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nessas regiões, que foram atingidas pela enchente de maio de 2024 ( JC, 27/06/2024 ). Graças a Deus...democracia na área de uso comum, senão, tem carro que fica o ano todo estacionado no mesmo lugar. Falta de senso do uso comum que fala? (Elisângela Casarin)

Área Azul II

A única coisa que esses governos no Brasil são muito eficientes é em cobrar. (Paulo Alves)

Minuto Varejo

JC, 25/06/2024 Em meio ao apelo da reconstrução do Rio Grande do Sul pós-cheias, o Zaffari anunciou aportes ligados a empreendimentos. A cifra do conjunto de 11 projetos chega a R$ 1,56 bilhão, entre eles, o primeiro atacarejo Cestto de Porto Alegre, que inaugurou na quinta-feira (). Que maravilha, por mais investimentos assim, gerando muitos empregos e fazendo nossa economia girar. Parabéns. (Celi Diehl)