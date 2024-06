Área Azul volta a operar no Centro Histórico e na Orla do Guaíba

A Área Azul no Centro Histórico de Porto Alegre e na Orla do Guaíba voltou a operar nesta quarta-feira (26). A retomada da operação do estacionamento rotativo ocorre também no Parque Marinha do Brasil e no bairro Floresta. A volta do serviço acontece após vistorias terem sido realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) nessas regiões, que foram atingidas pela enchente de maio de 2024.

A cobrança de tarifa e a fiscalização do estacionamento rotativo estavam suspensas nesses locais da área central para permitir a limpeza e os serviços de manutenção dos estabelecimentos comerciais e residenciais. "Após os trabalhos de limpeza no Centro Histórico e a reabertura do Mercado Público, as vagas da Área Azul vão garantir um estacionamento acessível e com rotatividade para que a população possa voltar a frequentar essas regiões", destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

O funcionamento nas áreas do bairro Menino Deus e do Fórum Central deve retornar na segunda semana de julho. Em locais não impactados diretamente pela enchente, a operação foi normalizada a partir de 20 de maio. A regularização não depende dos parquímetros para o pagamento de tarifa. O sistema de estacionamento rotativo de Porto Alegre também pode ser utilizado com plataformas digitais. A ativação pode ser feita pelo aplicativo oficial da concessionária zona Azul Brasil, o SigaPay, ou via Pix, com QR Code disponível nas placas sinalizadas como Área Azul. Outras opções de pagamento são por SMS, aplicativo Digipare e a modalidade débito automático, quando o usuário autoriza a ativação do estacionamento pelos aplicativos.

Nos parquímetros, o pagamento pode ser feito em moeda ou cartões de débito e crédito.Porto Alegre tem 6.993 vagas no sistema de estacionamento rotativo. As posições estão sinalizadas em vias de grande circulação e em regiões com alta concentração de comércio.

Áreas em operação

Azenha

Bom Fim

Centro Histórico

Cristo Redentor

Floresta

Moinhos de Vento

Orla do Guaíba

Parcão

Parque da Redenção

Parque Marinha do Brasil

Passo da Areia

Shopping Iguatemi

Shopping Praia de Belas

Tristeza



Áreas suspensas

Menino Deus

Fórum Central