Destino dos 15 mil animais resgatados nas enchentes de maio segue em aberto

A polêmica proposta do governo do Rio Grande do Sul anunciada na segunda-feira (24) de lançar um projeto que iria oferecer auxílio de R$ 450 para a adoção de mais de 15 mil pets resgatados nas enchentes de maio gerou questionamentos na sociedade e no campo político gaúcho. Com as contestações de deputados estaduais, de secretários municipais responsáveis pela causa animal e de especialistas, dois dias após a divulgação da proposta, o gabinete de crise convocou reunião com representantes e profissionais dos segmentos relacionados ao assunto.

O governador Eduardo Leite assegurou no encontro que está aberto ao diálogo com a comunidade e as entidades para aperfeiçoar a proposta a ser encaminhada para votação na Assembleia Legislativa. De acordo com o chefe do executivo gaúcho, o programa será melhorado. “O importante é que andemos juntos na direção não apenas de oferecer condições de carinho e cuidado para os animais nos abrigos, mas também para desenhar o melhor projeto para incentivar a adoção garantindo o bem-estar dos animais sem dar chance para comportamentos oportunistas”, enfatizou. Ele ressaltou, também, que diversas medidas, como a castração e a microchipagem, já estão em andamento.

Representantes das pastas relacionadas ao tema em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Eldorado do Sul assinaram uma nota conjunta na terça-feira (25) na qual pediam esclarecimentos e sugeriam alternativas ao PL que seria. O texto questionou pontos como a metodologia de trabalho a ser aplicada e quais cidadãos terão direito ao benefício.

Segundo a secretária da Causa Animal de Porto Alegre, Fabiana de Araújo Ribeiro, uma das principais questões é o fato de se oferecer dinheiro ao adotante: “Quando a pessoa vai adotar, ela tem fazer isso porque ela quer, porque ela resolveu com a família, ela tem espaço adequado, tem tempo para esse animal, tem condições de comprar uma ração boa, de levar ao veterinário”.

Ela argumenta também que “uma pessoa que eu se oferece para ganhar R$ 450 em dois meses não deixa claro se terá possibilidade de dar esses cuidados”. Além disso, Fabiana levanta a questão da dificuldade de fiscalização municipal, pois a Capital contabiliza cerca de 1,5 mil animais em abrigos temporários (que mais tarde irão para um local mais adequado, ainda aguardando autorização, no bairro Glória).

Diante da proposta, o deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), que é médico veterinário, divulgou em seus canais na internet que entende a boa intenção do governo. O parlamentar lamenta a solução anunciada, a qual ele classifica como “equivocada”. Temendo que “oportunistas façam uma corrida para pegar os animais e o dinheiro”, ele acredita que a adoção “não é mercantil, é um processo de responsabilidade, de afeto e de amor e precisa ser feito com condições adequadas”.

A deputada Luciana Genro (PSOL) propôs a realização de uma audiência pública sobre o tema após o anúncio do governo do Estado. De acordo com a parlamentar, a medida vem causando revolta de protetores de animais, que demonstram preocupação com possíveis abandonos dos bichinhos após o recebimento do dinheiro.

Um dos consensos entre as partes é o fato de que as feiras de adoção que vem sendo realizadas são uma boa oportunidade de se se encontrar um lar para esses animais. Em Porto Alegre, a partir do próximo sábado (29), a prefeitura realiza uma feira no estacionamento do Shopping Total, das 14h às 19h, pelo período de um mês.

Em outra iniciativa, o BarraShoppingSul, das 12h às 17, recebe feira de adoção de pets neste domingo (30), no setor D, Nível Guaíba, acesso pela Portaria D. Cerca de 50 cachorros, acolhidos pela Associação Cão da Guarda, estarão disponíveis para acolhimento responsável. A ideia é que outros eventos como esse sejam realizadas, mensalmente, enquanto houver demanda.

Em parceria com o Santuário Voz Animal, o Iguatemi Porto Alegre promove no sábado (29) e no domingo (30), uma mega exposição de lar temporário para os animais acolhidos no Aubrigo Scooby. O evento será realizado das 11h às 20h, no 6º andar do estacionamento. Para participar, é necessário responder previamente um questionário e, após o preenchimento, dirigir-se ao local da feira para realizar uma entrevista. Para os tutores que procuram seus animais perdidos, é necessário comprovar a posse com fotos do cachorro, diretamente no local.