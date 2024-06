A inundação em Porto Alegre e a manutenção do sistema

Jornal do Comércio, 24/05/2024 Um manifesto assinado por engenheiros - entre eles ex-diretores do extinto Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) - expôs que Porto Alegre não precisaria ter "10% da inundação que teve". Segundo os profissionais, que se reuniram na sede do Sindicato dos Engenheiros (Senge-RS), as proporções das enchentes são, em grande parte, justificadas por falta de manutenção do sistema (). Seriam necessárias várias medidas além das propostas neste evento do Senge, sendo que a restauração da Mata Atlântica na metade Norte do RS é uma delas. (Monika Naumann)

Enchentes II

Parece que já temos uma força-tarefa de 42 profissionais, projetos hidráulicos e estratégias de intervenção. Falta a prefeitura, em caráter emergencial, solicitar a verba específica perdida em gestão anterior e executar a atualização do sistema protetor. (Carlos Salgado)

Expointer

JC, 11/06/2024 O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, passou por limpeza, na semana passada, das áreas afetadas pelas enchentes de maio. Será necessária uma grande mobilização para fazer a Expointer abrir os portões no dia 24 de agosto. A data ainda não está confirmada, e os organizadores seguem dialogando (). Setembro, mês da Expointer, sempre é período de chuvarada. Talvez seja importante que as autoridades analisem a possibilidade de extremos climáticos com mais seriedade. (Paulo Mendes Filho)

Nível do Guaíba

Durante a cheia histórica do Guaíba, o JC informava na capa de seu site o nível do lago e as alterações ao longo do dia. O JC é sério e respeitado. Orgulho de ser nosso jornal gaúcho com muita tradição e confiabilidade. Gosto das matérias pela clareza, eficiência na apresentação da informação, pelo profissionalismo e constância na sobriedade. (Marlene Arza Corralo)

Nível do Guaíba II

O site do JC é o mais eficaz, seguro e prático. Fácil e rápido de encontrar o nível do Guaíba. (Marceli Riffel)

Setor aéreo

coluna Espaço Vital, JC, 07/05/2024 O setor aéreo brasileiro do Brasil é campeão mundial da judicialização. As empresas têm um discurso em comum: o excesso de processos prejudica suas operações, encarece as passagens, reduz a malha aérea e afasta novos competidores (). Este é um outro sintoma deste judiciário cheio de privilégios, penduricalhos e vaidades, no qual advogados sempre conseguem fazer com que o rito sobrepuje o mérito e no qual a própria demora do judiciário conta na prescrição dos processos. (Heliano Machado Cabral)