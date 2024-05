O Brasil campeão em ações contra companhias aéreas

O setor aéreo brasileiro vive uma situação paradoxal - que independe do atual colapso causado por enchentes e o fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre. Nos últimos 12 meses, mesmo em dias de todos os aeroportos abertos - com sol a pleno, ou céu de brigadeiro - foram crescentes as queixas dos consumidores contra as empresas. Atrasos (principalmente), cancelamentos, conexões absurdas e demoradas, voos lotados, dificuldades de conseguir reembolso - são a maioria dos problemas tratados nas ações judiciais (como sempre lentas). Isso transformou o Brasil em um campeão mundial da judicialização. As vorazes Azul, Gol, Latam e outras têm um discurso em comum: o excesso de processos prejudica suas operações, encarece as passagens, reduz a malha aérea e afasta novos competidores. Muito palavrório, pouca justificativa.

Conforme a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), o custo - para as empresas - dos processos movidos por passageiros brasileiros supera o R$ 1 bilhão anual. Os números do nosso País são muito acima da média mundial. "Esse custo é repassado para o preço da passagem", diz o diretor geral da IATA no Brasil, Dany Oliveira. Ele calcula que a despesa representa de R$ 10,00 a R$ 12,00 de cada bilhete vendido, levando em conta que cerca de 100 milhões de passageiros são transportados anualmente no País.

Nos Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, uma ação foi movida a cada 1,2 milhão de passageiros transportados. No mesmo período, a proporção no Brasil foi muitíssimo maior: uma ação para cada 227 passageiros. Por ora não se precisa dizer mais nada. Preparemo-nos para, cada vez, mais enfrentar filas, atrasos, overbookings e "motivos técnicos" nunca esclarecidos...