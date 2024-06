O nível da enchente no Mercado Público

coluna Começo de Conversa, Jornal do Comércio, 04/06/2024 Choca ver a situação do Mercado Público e dos decks, outrora cheios de alegria e cervejadas às sextas e sábados, depois da enchente que atingiu um nível histórico no prédio. Previsto para reabrir neste mês, o local foi fortemente afetado pela inundação que tomou, além do Centro, outros bairros de Porto Alegre (). Tão cedo não irei ao Centro... Fiquei mal quando fui. Cenário pós-guerra. (Rosy Ribeiro)

Mercado Público II

Aos poucos a vida voltará a ser como era, o ser humano não aceita viver no silêncio e nas tristezas causadas por um horror climático. É preciso ter esperança. Buscar culpados só traz doenças e grandes depressões. (Jussara Beltrão)

Ilhas

JC, 06/06/2024 A Estação de Tratamento de Água (ETA) Ilhas foi reativada no sábado. Responsável pelo abastecimento de todo o bairro Arquipélago, em Porto Alegre, a ETA ficou mais de um mês inoperante (). O JC tem transparência e precisão ao noticiar os fatos sobre uma calamidade que assola o Estado. (Rubiana Garcia)

Meio Ambiente

Site do JC, 05/06/2024 O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse que as enchentes no Rio Grande do Sul são um "trágico alerta" sobre a necessidade de proteção ao meio ambiente (). Enquanto as pessoas não se conscientizarem, saindo de suas prepotências e arrogâncias, nada vai mudar. (Olga de Abreu Teixeira)

Reconstrução

JC, 15/05/2024 O Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Brics, vai destinar US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,7 bilhões, para o Rio Grande do Sul devido à tragédia climática que assolou o Estado entre abril e maio (). Ótima notícia! Resta tomar as decisões corretas e fazer a aplicação com efetividade. Precisamos de pessoas capacitadas para isto. (Luiz Carlos Bicca Marques)

Reportagem cultural

Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 25/08/2023 A Boate Lei Seca foi uma das mais populares casas noturnas já surgidas em Porto Alegre. Entre 1993 e 1997 atraiu milhares de jovens sedentos por um espaço diferente, puxados pela estratégia comercial de democratizar um espaço com perfil mais elitizado de clientela (). Belas memórias! Informação abundante sobre o que acontecia na época em Porto Alegre. Excelente texto! (Vinícius Tabajara da Cunha)