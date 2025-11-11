Zaffari assina contrato com shopping para abrir supermercado onde foi Nacional

Minuto Varejo: assinou o contrato para assumir o Praia de Belas Shopping, perto da orla do Guaíba, em Porto Alegre. O negócio foi celebrado entre a maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, e o Grupo Iguatemi, dono do complexo. O Grupo Zaffari confirmou para oassinou o contrato para assumir o mega espaço que foi do Nacional , fechado pelo Carrefour, maior varejista brasileira e de capital francês, no, em Porto Alegre. O negócio foi celebrado entre a, dono do complexo.

A coluna havia noticiado, em outubro, que a bandeira seria a sucessora na área que teve filial do antigo supermercado até começo de agosto. Para abrir espaço para uma megaloja da supermercadista, o shopping transferiu operações menores de lojas e serviços. Só falta fechar a relojoaria Da Hora, que também vai migrar para o lado oposto do Praia, onde estão as outras marcas que ficavam na área do ex-Nacional.

O Zaffari está em mais dois shoppings com suas lojas de autosserviço: ParkShopping Canoas (grupo Multiplan) e no Morumbi Town (São Paulo). As demais são de rua ou estão dentro de complexos da operação de shopping do grupo, a rede Bourbon. Em nota, o Preaia de Belas diz que a nova ocupante abrirá em 2026.

Zaffari vai entrar no lugar de unidades do Carrefour não é algo inusitado. Em São Paulo, a bandeira gaúcha vai Shopping Center Norte. Aliás: onão é algo inusitado. Em, a bandeira gaúcha vai abrir hipermercado onde foi loja da companhia francesa , no

O primeiro alerta foi informação de lojistas que ficam perto do futuro supermercado do grupo gaúcho, que foram notificados de saída e impactos da nova e futura integrante do mix. Mas para ter a checagem completa, o Minuto Varejo obteve informação com fontes próximas aos empreendimentos.

"A novidade reforça o compromisso em oferecer um portfólio cada vez mais qualificado, com opções que dialogam diretamente com o estilo de vida e as expectativas dos nossos clientes”, comenta André Moreno, vice-presidente comercial da Iguatemi, em nota.

Da Hora vai se mudar para outro ponto do shopping e terá espaço três vezes maior que o atual PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Um deles é a Centauro, loja esportiva, no acesso ao futuro ponto do Zaffari. Segundo funcionários da rede, a loja terá de mudar a vitrine que fica na lateral, voltada ao futuro supermercado. Já a Da Hora também se mudará, porque o supermercado vai avançar até a esquina onde fica hoje. O pequeno negócio, por outro lado, terá espaço três vezes maior no futuro local e vai ampliar serviços.

O shopping da Capital vive uma fase efervescente de futuras novas operações de peso. Além do Zaffari, o complexo terá em 2026 filial da varejista de moda sueca H&M, que entrou no Brasil em agosto passado. O IguatemiPOA terá outra unidade da rede de moda.

Outro ponto que foi Nacional teve definição recente: a filial da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto será um atacarejo da bandeira Macromix, do grupo Unidasul, terceiro maior do setor no Estado.

Na Capital, faltam ser locados os pontos que ficavam na avenida Teresópolis e nas ruas José de Alencar e Romaguera Corrêa, na Zona Norte, último a fechar. No interior e Litoral, há ainda imóveis sem novos ocupantes.

loja que fica na rua Gomes de Freitas, quase avenida Assis Brasil Eram 39 lojas da bandeira no Estado. Pelo menos três foram transformadas em Carrefour. , quase avenida Assis Brasil já tem sucessor, mas a rede aguarda assinatura do contrato de locação para anunciar a instalação.. Pelo menos

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Carrefour) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (Curitibanos) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (Nicolini) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (Carrefour) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (Madi) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (Índio) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (Mombach) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (SuperBom) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Carrefour) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (Macxomix - Unidasul) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (rede da RMPA) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (Zaffari) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (Supermercados Gauchão) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (Popular Supermercados) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil, redes e notícias