Depois de cafeteria, Grupo Press abre restaurante em hospital da Santa Casa

Alguns endereços em Porto Alegre entraram no menu literalmente de um dos maiores e mais diversificados grupos de gastronomia de Porto Alegre e do Sul do Brasil. O Grupo Press, que tem marcas como Press Café, A Cantina do Press e Presstisserie, vai duplicar a presença no hospital de grande porte aberto mais recentemente na Capital e que atende pacientes de classes A e B.

O novo restaurante do grupo já está pronto, na estrutura e nos salões. Está testando instalações e equipes. A coluna conferiu ao passar pelo Hospital Nora Teixeira (HNT), no megacomplexo de saúde da Santa Casa, no Centro Histórico da Capital. O serviço deve abrir no dia 10.

O Nora Teixeira teve aporte do empresário da indústria calçadista Alexandre Grendene Bartelle. O nome foi homenagem à mulher de Bartelle, a Nora.

Por isso, o novo rebento do Press vai se chamar: ene.tê, O Press do Nora.

No fim de 2023, a coluna noticiou que a marca abriria a cafeteria na recepção do HNT. O local está sempre mega movimentado. Os quitutes, como a irresistível mil folhas, e bebidas seguem o perfil e padrão das demais unidades da operação de cafés.

Cafeteria abriu no fim de 2023, logo após a inauguração do Hospital Nora Teixeira PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O restaurante deve ter serviço com prato do dia, com entrada, principal e sobremesa, apurou a coluna, que busca mais informações com o Press. A exemplo do vizinho Press Café, a nova unidade tem janelões que proporcionam iluminação natural e vista para arborização do entorno, com prédios da Ufrgs e praças.

Saiba mais sobre o Grupo Press

O grupo de gastronomia foi fundado em 2002 pela publicitária Carla Tellini. Na operação, estão os restaurantes Press Bar Restaurante, Bah, A Cantina do Press e Press do Cais, a cafeteria Press Café, a confeitaria Presstisserie, o Ô Xiss, o Pê Éfe (delivery) e o Press to go!.