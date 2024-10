Grupo Press abre restaurante em mais novo hospital da Santa Casa

Alguns endereços em Porto Alegre entraram literalmente no menu de um dos maiores e mais diversificados grupos de gastronomia da Capital e do Sul do Brasil. O Grupo Press, que tem marcas como Press Café, A Cantina do Press e Presstisserie, duplicou a presença no Hospital Nora Teixeira (HNT), aberto no fim de 2023, no complexo da Santa Casa, no Centro Histórico.

LEIA MAIS: Depois de cafeteria, Grupo Press abre restaurante em hospital da Santa Casa

O novo restaurante e nona marca do grupo abriu nessa quinta-feira (17). O HNT teve aporte do empresário da indústria calçadista Alexandre Grendene Bartelle. O nome foi homenagem à mulher de Bartelle, a Nora. Por isso, o novo rebento do Press se chama ene.tê, O Press do Nora.

O grupo gastronômico já tem o Press Café no térreo, onde fica também o restaurante. O restaurante tem cardápio com prato do dia, com entrada, principal e sobremesa, incluindo opções veganas e vegetarianas. Como a cafeteria, o restaurante tem janelões que proporcionam iluminação natural e vista para arborização do entorno, com prédios da Ufrgs e praças.