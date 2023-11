Press Café terá primeira cafeteria em hospital de Porto Alegre

Um novo Press Café, do grupo Press, está a caminho dentro de plano da marca se posicionar em novos ambientes. Desta vez, a cafeteria abre no recém-inaugurado Hospital Nora Teixeira, no complexo Santa Casa, em Porto Alegre.

A unidade estreia no dia 28 de novembro, informa o grupo, com operações de confeitaria, restaurante, fast-food e fábrica de produtos que abastecem a rede. Será a quarta cafeteria do Press.

"O convite partiu da própria Nora Teixeira e da diretoria do hospital, em especial do Dr Lucchese (médico). Eles queriam que fosse uma operação do Press, pelo nível de excelência", diz o Press, em nota.

Será um Press diferente, com serviço de quarto e atendimento nos lounges, com sofás, mesas baixas e ombrelones em cada andar, descreve a marca. Os pedidos serão por meio digital, usando QR Code.

A cafeteria terá mesas ao ar livre com vista para os prédios antigos da Ufrgs. Outra novidade é a vending machine Press to go que será instalada na rua da saúde para atender médicos, familiares e público em geral que circula pelo complexo.

O Press to go tem comidinhas prontas, sobremesas e bebidas para comprar e levar.

"O press café HNT será um oásis dentro do complexo hospitalar", define a CEO do grupo, Carla Tellini, na nota.