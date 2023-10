Santa Casa inaugura Hospital Nora Teixeira

Foi inaugurado nesta quinta-feira (19), dia em que o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre completa 220 anos, o Hospital Nora Teixeira, oitavo do grupo. A cerimônia de inauguração foi realizada na praça Alexandre Grendene Bartelle, que estava lotada de autoridades, convidados, funcionários e integrantes do corpo clínico da nova unidade. Durante o evento, a idealizadora do espaço, a empresária Nora Teixeira, também anunciou um investimento de R$ 36 milhões ao Hospital Dom Vicente Scherer, referência em transplantes de órgãos no Estado.

O diretor da Santa Casa, Julio Matos, comemorou a inauguração de mais uma unidade do grupo. "Neste quarteirão de Porto Alegre, realizamos mais de um milhão de atendimentos a cada ano. Somos uma referência nacional", celebrou. Ele também defendeu que o governo se some aos esforços da instituição para prestar um serviço de saúde pública de qualidade. "É necessário que o governo federal dê mais atenção ao Sistema Único de Saúde. É preciso cuidar do SUS".

Ele reforçou, ainda, que o Nora Teixeira será uma forma sustentável de manter a emergência do SUS da Santa Casa. "Administrar a saúde não pode ser no curto prazo. Por isso, inicia aqui um novo ciclo de desenvolvimento sustentável, que nasceu de um sonho, a partir de um olhar humano e sensível da Nora Teixeira", ponderou.

A idealizadora e voluntária Nora Teixeira agradeceu o trabalho de todos que contribuíram para o projeto do hospital. "É uma obra muito importante e as famílias também contribuíram muito para chegarmos nesse momento. Meu amor pela Santa Casa é imenso, assim como a minha alegria em poder ajudar", disse a empresária.

Com 30 mil metros quadrados de área e 15 andares, o hospital teve um investimento de R$ 284 milhões - deste total R$ 230 milhões foram de doações de empresários. A unidade que integra o Complexo Santa Casa possui uma rua coberta e atenderá convênios e particulares, receita que será usada para sustentar, também, os outros hospitais do grupo.

No primeiro ano de funcionamento da instituição de saúde são esperadas um total de 10 mil internações. O novo hospital também terá a mais moderna Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do País com 20 leitos - a UTI Ling Sheun Ming.

Nos 30 mil metros quadrados do hospital, está situada a nova emergência SUS - que passou dos 600 m² para 2.325 m². A maternidade e Centro da Mulher (Santina De Carli Zaffari) funciona no primeiro andar. O segundo andar é ocupado pelo Centro de Oncologia - Família Irineu Boff. No terceiro andar, funciona a UTI Ling Sheunn Ming. Do quarto andar ao 9º andar funcionam as unidades de internação que levam o nome de empresários gaúchos.

O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, presente na cerimônia, enalteceu a instituição. "Somos gratos pelo que essa instituição faz pelo SUS do Rio Grande do Sul. Não seria o mesmo se não fosse pelas equipes que aqui labutam". O vice afirmou que investiu R$ 15 milhões no Nora Teixeira.

Dom Vicente Scherer terá R$ 36 milhões para reformar estrutura



O Hospital Dom Vicente Scherer, referência em transplantes de órgãos, receberá um investimento de R$ 36 milhões para a reforma de oito andares. O anúncio aconteceu durante a cerimônia de inauguração do novo hospital do Complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o Nora Teixeira. O projeto completo de revitalização do hospital é de R$ 60 milhões.

"Esse é um processo de revitalização muito importante. É um recurso inicial para o projeto, conto com a solidariedade dos presentes", explicou Nora ao entregar o termo de compromisso ao diretor-médico do Hospital Dom Vicente, José de Jesus Camargo, que afirmou que as mudanças irão impactar demais na vida da comunidade.