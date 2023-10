Novo teste para diagnóstico de Alzheimer chega ao Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que o Brasil abrigue aproximadamente 1,2 milhão de pessoas portadoras do Mal de Alzheimer, com muitas delas ainda não tendo recebido um diagnóstico formal devido às complexidades na detecção da doença. No entanto, para facilitar esse reconhecimento, o Grupo Fleury, através da marca Weinmann no Rio Grande do Sul, está introduzindo de forma pioneira no mercado um exame de sangue capaz de auxiliar os médicos no diagnóstico ou descarte da doença em seus pacientes.

O Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e letal, caracterizado pela deterioração cognitiva e da memória, o declínio gradual nas atividades diárias e uma ampla gama de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. Quando portador da doença, o paciente experiencia o acúmulo de placas amiloides no cérebro, e é justamente através da detecção de proteínas capazes de identificar essa anormalidade que o exame PrecivityAD2 opera.

Neste novo teste, através de uma simples amostra de sangue - que é analisada por espectrometria de massa de alta resolução e pela medição das proteínas relacionadas às alterações cerebrais associadas ao comprometimento cognitivo -, é possível identificar a doença de maneira precoce, eliminando a necessidade de métodos invasivos ou radioativos.

O PrecivityAD2 já passou por diversas validações clínicas, incluindo as da C₂N Diagnostics e da Universidade de Lund, na Suécia, obtendo resultados similares aos obtidos por meio de imagens PET-amiloide cerebral - outro teste para diagnosticar o Alzheimer, mas que requer a administração de um radioindicador por via intravenosa. De acordo com o neurologista do Hospital Mãe de Deus, Henrique Mohr, o grande benefício da nova opção de teste está justamente em sua natureza não invasiva.

“Acredito que esse exame tenda a ganhar cada vez mais força nos próximos anos principalmente por ter vencido a barreira da não invasividade. Além disso, ele é mais acessível em termos financeiros e em relação aos equipamentos necessários em comparação com outros métodos, podendo facilitar o diagnóstico do Alzheimer em um número mais abrangente de pessoas”, destaca o médico, que já está recomendando aos seus pacientes.

Embora ainda não haja cura para o Alzheimer, os avanços médicos e a possibilidade de diagnósticos precoces tornam possível a realização de intervenções clínicas capazes de retardar a progressão da doença. Tendo os primeiros sintomas, é recomendável procurar fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e outros profissionais da área da saúde, além de manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e exercícios regularmente.

Segundo a head médica de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Fleury, Dra. Maria Carolina Pintão, as expectativas a partir desta novidade são as melhores possíveis, principalmente devido ao seu caráter mais acessivo. Porém, ela alerta que “é importante frisar que não se trata de triagem ou avaliação de risco do desenvolvimento da doença em uma pessoa saudável, mas sim, um teste destinado àqueles que já apresentam alguns dos sintomas do Alzheimer”.

O novo teste PrecitivityAD2 já está disponível nas unidades da marca Weinmann no Estado. Todas as amostras são preparadas na Central Técnica do Grupo Fleury e encaminhadas para avaliação nos Estados Unidos. O exame pode ser realizado mediante pedido médico e o resultado é liberado em cerca de 20 dias. O custo do exame é de R$ 3,6 mil.