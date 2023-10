GHC desenvolve novo dispositivo para intubação de pacientes

Thiago Müller, com agências

Pesquisadores do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) desenvolveram um novo dispositivo para intubação de pacientes hospitalares. Destinado aos casos em que não há função respiratória eficiente e necessita-se de ar diretamente nos pulmões, o dispositivo antigo, comumente usado, já era uma peça necessária para fazer a ligação entre o tubo do paciente e do ar. Porém, esse novo aparelho, por uma mudança na angulação, possibilita uma passagem de ar mais linear, maior eficácia de medicação, menor custo e possibilidade de reutilização, quando esterilizado.

Conforme explica Luciane Kopittke, coordenadora de Mestrado do GHC, ao mudar a angulação, o ar passa de forma mais linear no tubo de oxigênio, diminuindo a instabilidade e melhorando a eficácia em que o medicamento é ministrado. Com o fluxo de ar turbulento, “o medicamento vai para as paredes do tubo e acaba não chegando com maior disponibilidade no pulmão”, explica.

Além disso, como explica a coordenadora, a aspiração de secreções em sistema fechado impede que haja vazamentos dos aerossóis ministrados, eliminando a possibilidade de contaminação do meio ambiente, ou do profissional em exercício, principalmente no contato com infecções respiratórias com risco de contágio.

Segundo Luciane, os antigos conectores sofreram uma escassez durante a pandemia, e por isso “passaram a custar quase 10 vezes mais do que antes", diz. Hoje, com demanda e preços normalizados, o novo conector, feito por meio de impressão 3D, deve ser ainda mais barato.

Desenvolvido por meio de uma parceria entre o GHC e a empresa SKA Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas LTDA, o produto vai ser patenteado. “O próximo passo é fazer uma apresentação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no Ministério da Saúde, junto com a Anvisa", explicou o diretor-presidente do Grupo, Gilberto Barichello