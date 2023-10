Estado anuncia reajuste de até 64,13% aos médicos do IPE Saúde

O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (18), o reajuste dos honorários de consultas médicas e visitas hospitalares para profissionais que atendem pelo IPE Saúde. Também foi definido que, a partir do efetivo aumento de arrecadação pelo instituto, serão reajustados valores de outros procedimentos médicos. As informações são do governo do Rio Grande do Sul.



No caso das visitas hospitalares, o aumento no repasse chega a 64,13%. Os médicos credenciados, que até então recebiam R$ 25,59 por paciente visitado, passarão a receber R$ 42 para cada visita realizada dentro do hospital. As consultas médicas realizadas em consultório terão um aumento de 20% em relação aos valores praticados atualmente.



Médicos que atendem na modalidade pessoa física e ganhavam R$ 62 passarão a receber R$ 74,40 por consulta. Já os profissionais que atendem como pessoa jurídica e ganhavam R$ 90 receberão R$ 108 para cada atendimento. Com a atualização, os valores pagos pelo IPE Saúde serão semelhantes aos praticados pelos planos de saúde privados.



A nova tabela de honorários médicos do IPE Saúde passa a valer a partir do dia 1º de novembro, quando o instituto recebe a primeira contribuição dos segurados conforme as novas regras do sistema. Os honorários médicos relativos a outros procedimentos também serão atualizados nos próximos meses. Eles ainda estão em fase de estudo pelas áreas técnicas do IPE Saúde e serão definidos observando o efetivo aumento da receita que será percebido a partir da nova estrutura de financiamento.



A valorização dos profissionais que atendem pelo IPE Saúde, e o consequente aperfeiçoamento da assistência médica, é um dos pilares da reestruturação do instituto



