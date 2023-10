Pacientes estão mais bem-informados e buscam qualidade de vida e saúde

Loraine Luz, especial para o JC

Internações domiciliares, hospitais especializados com uma gama maior de serviços, tratamentos individualizados, diagnósticos, intervenções e drogas mais precisas, médicos atuando em conjunto e atenção total ao estilo de vida como forma de evitar doenças são algumas das tendências no setor de saúde que ganham destaque neste especial em referência ao Dia do Médico.

Elas se retroalimentam e a maioria tem uma sustentação em comum: o avanço da tecnologia. Sistemas e ferramentas equipados com inteligência artificial prometem uma revolução. "A maior tendência é, sem dúvida, o avanço da tecnologia na precisão, na resolutividade. Isso significa mais segurança, menos desperdícios", afirma Gerson Junqueira Jr, presidente da Amrigs.

Rastreadores fitness comuns ou dispositivos sofisticados, que rastreiam sinais vitais, monitoram condições crônicas e fiscalizam hábitos - os chamados wearables na medicina -, abrem caminho para que as pessoas sejam mais proativas em relação ao seu estado de saúde. O indivíduo se torna cada vez mais informado e ativo no processo. "Os pacientes estão mais interessados em buscar uma vida longeva e saudável. Também estão mais informados acerca do mundo e esperam abordagens de cuidado mais personalizadas", opina Daniel Giaccheri, sócio fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas.

Essa proatividade explicaria até por que a saúde mental está entre as prováveis maiores demandas médicas daqui em diante (junto com doenças cardiovasculares e aquelas ligadas ao envelhecimento da população). "Nas últimas décadas se viu um crescimento exponencial no atendimento mental da sociedade. Isso se deve a muitos fatores, claro, mas também pela redução do estigma. As pessoas buscam mais facilmente a ajuda", explica Fernando Uberti, diretor-geral do Simers e médico na psiquiatria.

Se a tecnologia evolui com velocidade, a grande questão posta é como tirar proveito dela. Conforme lembra Luiz Nasi, superintendente do Hospital Moinhos de Vento, o ChatGPT já é capaz de configurar o prontuário médico durante uma consulta, estabelecendo as principais hipóteses diagnósticas e sugerindo condutas, enquanto o médico dialoga com o paciente. "Novas tecnologias devem facilitar o trabalho médico e não substituí-lo", alerta ele. Há muito conhecimento disponível, acessível instantaneamente com simples toques em telas de smartphones. Para Leonardo Pinto, pesquisador, docente e decano da Escola de Medicina da Pucrs, isso gera uma expectativa na formação e atuação médica: "como utilizar esse conhecimento disponível, como acessar um conhecimento confiável, que é o que se chama medicina baseada em evidências".

Eduardo Trindade, presidente do Cremers, acredita que incorporar as novas tecnologias sem nunca perder o olhar humano sobre o paciente é importante para os profissionais da área. Diretor do Hospital Nora Teixeira, que inaugura nesta quinta-feira reunindo parte das tendências expressas neste especial, Fernando Lucchese aposta: "A escalada de tecnologias vai fazer diferença no atendimento. Mas é o médico quem cuida do paciente. O paciente precisa do médico. Eu não tenho dúvida de que a alma da medicina está lutando bravamente para não perder o seu calor, o seu afeto, o seu acolhimento".