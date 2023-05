Governo protocola projeto do IPE-Saúde

Um mês após a apresentação da proposta inicial para a reestruturação do IPE-Saúde, o governo do Rio Grande do Sul realizou nesta quinta-feira (18) o envio da proposta para a Assembleia Legislativa. O texto chega para análise dos deputados estaduais em regime de urgência e deve ser votado em até 30 dias.

A reestruturação busca uma nova modelagem financeira para o plano de saúde dos servidores públicos estaduais, que, hoje, apresenta déficit de R$ 36 milhões mensais, além de dívida corrente de R$ 250 milhões. Apenas durante o ano de 2022, o déficit do IPE atingiu a casa de R$ 440 milhões.

Desta forma, o governador Eduardo Leite (PSDB) decidiu propor aumento de alíquota de contribuição de 3,1% para 3,6%, além de estipular uma tabela de Referência de Mensalidade (TRM) e chamar a contribuição de dependentes dos titulares do plano, que hoje não contribuem.

Se aprovada a matéria, os dependentes contribuiriam com 35% do valor da TRM do titular do plano, que é variável de acordo com a idade. O valor chegou a ser de 40% na proposta original, e acabou sendo reduzido após negociações com deputados, entidades médicas e centrais trabalhistas.

O projeto permitirá acréscimo de R$ 700 milhões anuais para o IPE-Saúde, o que permitiria, segundo o Executivo, o reequilíbrio financeiro das contas do plano e o reajuste dos honorários médicos, congelados há uma década e forte pleito da categoria.

Após divulgada a proposta original, o governo recebeu deputados e entidades para discutir o projeto, com críticas e sugestões que foram recebidas pela Casa Civil.

uma chamada "trava global" foi adicionada ao projeto. Dessa bateria de reuniões, realizada com todas as bancadas do Parlamento,Ela determina que, somadas as contribuições do titular do plano e de seus respectivos dependentes, o valor total de contribuição não poderá ultrapassar a faixa de 12% da remuneração do servidor.

O governador entende que, a partir das negociações com as bancadas, se chegou ao limite do que o projeto poderia ser alterado e, ainda assim, garantir sustentabilidade para o plano.

"O que nós estamos mandando está indo nos limites das possibilidades para poder garantir sustentabilidade ao IPE-Saúde. Qualquer redução, começa a avançar em não conseguimos atender ao nosso propósito, que é ter o IPE sustentável", afirmou Leite, após anunciar alterações na ideia original.

Apesar disso, a expectativa é de que os parlamentares continuem buscando alterações no projeto através de emendas.