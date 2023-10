Com passe livre, Porto Alegre terá Dia D de Multivacinação neste sábado

O Dia D de Multivacinação ocorrerá neste sábado (21), em Porto Alegre. Neste dia, todas as Unidades de Saúde da Capital estarão abertas das 10h às 19h e os pais e responsáveis poderão atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes inferiores aos 15 anos de idade. Para um deslocamento mais simples, haverá passe livre nos ônibus, assim como está previsto na Lei Complementar 931/2021.

A Campanha Nacional de Multivacinação prosseguirá até o dia 28 deste mês, com serviços abertos normalmente de segunda a sexta-feira. No momento da aplicação, é importante apresentar a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não se vacinaram contra Covid-19 e gripe (Influenza) também poderão aproveitar para receber suas respectivas doses.

Segundo a diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vânia Frantz, a capital gaúcha começou bem a campanha, com a aplicação de mais de 1,5 mil doses de vacinas e a atualização de 1.529 carteiras no primeiro sábado de atendimento, em 14 de outubro.

“Nosso esforço está concentrado em ampliar a cobertura vacinal e, por isso, é essencial levar crianças e adolescentes a uma unidade de saúde para avaliar se as doses estão em dia”, diz Vânia.

Conforme destaca o coordenador do Núcleo de Imunizações Zona Sul, Augusto Crippa, as vacinas foram responsáveis por acabar com a varíola no mundo todo e eliminar doenças graves, como paralisia infantil e sarampo, além de controlar a Pandemia de Covid-19. “Mesmo que doenças como essas estejam sob controle, somente com a vacinação em dia poderemos ter a proteção necessária para evitar que elas voltem a incomodar”, completa Crippa.

Todos os horários e itinerários do transporte coletivo podem ser consultados, em tempo real, através dos aplicativos Cittamobi e Moovit. Quaisquer novas mudanças, poderão ser encontradas no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Unidades de saúde que estarão abertas e seus respectivos endereços



CF Álvaro Difini – 10h às 19h (rua Álvaro Difini, 520 – Restinga)

US Bananeiras – 10h às 19h (av. Coronel Aparício Borges, 2494)

US Jardim Carvalho – 10h às 19h (rua 3, número 10 - Cefer 1)

US Mohab Caldas – 10h às 19h (av. Moab Caldas, 400)

US Restinga – 10h às 19h (rua Abolição, 850)

US Santa Maria – 10h às 19h (rua Geraldina Batista, 111)

US Timbaúva – 10h às 19h (rua Sebastião do Nascimento, 1050)

US Vila Elisabeth – 10h às 19h (rua Paulo Gomes de Oliveira, 170)

US Vila Fátima – 10h às 19h (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227)



Vacinas ofertadas até os 7 anos de idade

BCG

Hepatite B

Pentavalente

Pólio inativada

Pólio oral

Rotavírus

Pneumocócica 10- valente

Meningocócica C

Febre amarela

Tríplice Viral

DTP

Hepatite A

Varicela

Covid-19

Influenza



Vacinas ofertadas para a faixa etária dos 7 a menores de 15 anos

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice Viral

Difteria e tétano adulto

Meningocócia ACWY

HPV quadrivalente



Vacina para gestantes

dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)