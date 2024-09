Da Amazon à cervejaria 4Beer: operação 100% e imagens símbolo do pós-cheias

"Uma imagem vale mais que mil palavras", segundo o maior filósofo chinês, Confúcio. O pós-cheias no Rio Grande do Sul prova a força do ditado. Duas fotos de momentos distintos simbolizam a retomada pós-evento climático histórico para negócios bem distintos - uma gigante do e-commerce e uma microcervejaria do Quarto Distrito, em Porto Alegre -, mas igualmente paralisados pela água.

As duas operações - Amazon e 4Beer - acabam de alcançar 100% da atividade.

Amazon teve o único centro de distribuição (CD) no Rio Grande do Sul, situado em Nova Santa Rita, fechado de 2 de maio até começo 30 de junho. A operação foi reaberta parcialmente em 1º de julho. Em 2 de setembro, a , situado em Nova Santa Rita, fechado de 2 de maio até começo 30 de junho. A operação foi reaberta parcialmente em 1º de julho. Em 2 de setembro, a mega estrutura recuperou 100% da operação . A coluna Minuto Varejo tinha antecipado a previsão de retomada.

Para marcar a segunda-feira diferente de todas as 18 anteriores, a líder do CD, Ana Laura Bueno postou na rede Linkedin uma imagem emblemática: as equipes que atuam na logística do site, situado dentro do 3SB, posando para o registro, com uma bandeira do Brasil gigante no alto.

Nas instalações do CD, os mais de 400 funcionários já atuam em 100% do complexo AMAZON BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

"Nesta semana, celebramos um momento muito especial: a retomada total de nossas operações em POA1", escreveu Ana. A líder do CD da Amazon conta que a recuperação da unidade teve "apoio não apenas da equipe local, mas também de equipes globais especializadas em eventos de desastres".

A gestora apontou como decisiva a "colaboração de diferentes times, com habilidades diversas, e empresas parceiras" a identificação de "soluções criativas que aceleraram o nosso retorno à normalidade".

A 4Beer, uma das cervejarias mais conhecidas da Capital, reabriu em julho. Quem vai à sede onde também fica a produção das bebidas, na Zona Norte, arrasada pela inundação, é impactado por uma imagem. Na parede, no salão principal, está desenhada a história de maio de 2024.

Uma linha pontilhada na horizontal indica a altura que chegou a água dentro do prédio: 1,18 metro. Uma esfera com a logomarca que foi colocada no "Memorial", como foi identificado o espaço para não esquecer de como foi o efeito no local.

Microcervejaria no Quarto Distrito estampou na parede o nível da água: 1,18 metro PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A microcervejaria, como a Amazon, também acaba de recuperar a capacidade total. No caso da 4Beer, apesar de reaberta, a produção no local foi reativada somente na semana passada. Na retomada, uma nova cerveja foi lançada, a Vitória, uma IPA session, que oficializa a volta da produção.

"Isso mesmo, depois de 123 dias sem produção em nossa fábrica, a primeira receita que reabriu os trabalhos das nossas panelas está pronta. Essa maravilha marca a batalha que nós e todos afetados pela enchente lutamos e seguimos lutando e por isso, não poderia ter outro nome senão VITÓRIA", postou a microcervejaria, em seu perfil no Instagram.



E o gosto da Vitória? "Seu aroma e sabor trazem notas cítricas, levando você através de uma viagem de sabores que lembram lima, limão e bergamotas provenientes do único lúpulo usado em sua receita: o Vic Secret que nos foi gentilmente bonificado pela grande parceira LNF (@lnfbrewing)."

Para saber mais, só conferindo no local. Aliás, em 28 de setembro, vai ter uma Oktoberfest 4Beer, para marcar a reconstrução do 4º Distrito, avisam os donos da casa.