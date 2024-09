Combo ônibus-trem para Expointer leva 50 minutos

Qual é o melhor ou mais rápido transporte entre Porto Alegre e o Parque Assis Brasil, em Esteio, para aproveitar os últimos dias da Expointer, que termina domingo (1º de setembro)? Carro ou van privada, ônibus direto ou ônibus-trem? A reportagem do Jornal do Comércio testou van e ônibus direto. Faltava embarcar no combo coletivo e metrô.

LEIA MAIS: Ônibus especial para a Expointer vai com espaços vazios e rapidez no 1º dia

não podem contar as estações da Trensurb na Capital devido aos danos das cheias. Os trens metropolitanos São Pedro, Rodoviária e Mercado, que serão reativadas em 15 de dezembro. A combinação de meio rodoviário e trilhos atende usuários quena Capital devido aos danos das cheias. Os trens metropolitanos voltam em 20 de setembro a mais estações , com exceção de

LEIA MAIS: Trajeto entre Porto Alegre e Expointer surpreende ao levar apenas 30 minutos

O percurso, feito nessa quarta-feira (28), levou cerca de 50 minutos, entre a parada do ônibus da linha apelidada de Trilhos Solidário, no Centro Histórico, e a catraca para entrar no parque. A linha temporária de ônibus especial e van para a feira levaram cerca de 30 minutos.

Todas as três opções são impactadas pelo tráfego. O ônibus-trem é o mais barato, mas leva mais tempo, considerando as três experiências da reportagem. Da parada no Centro Histórico até a estação Mathias Velho, o percurso levou 19 minutos. "Cravados", disse o motorista Fábio Endler, que dirigia o coletivo. Endler lembra que, em horários de maior tráfego, pode levar mais tempo.

O usuário paga apenas o tíquete do trem, de R$ 4,50, e na bilheteria da estação Mathias Velho, onde para o ônibus. No local, é preciso acessar a rampa para embarque na estação Esteio. Já a linha temporária custa R$ 15,00. Carro ou van é despesa de combustível.

A parada da linha do Trilhos Solidários é na avenida Júlio de Castilhos, quase no terminal Rui Barbosa, embaixo do Pop Center. A reportagem flagrou fila e queixas das pessoas pela demora na chegada do ônibus. A Trensurb informa que a conexão é ofertada das 5h30min até as 22h10min, sentido Centro da Capital para a estação em Canoas.

A frequência é de 10 em 10 minutos, mas há atrasos, associados ao tráfego, dizem funcionários da empresa de trens que monitoram o serviço na parada. Tem uma opção da linha que apenas deixa os passageiros no ponto e só tem embarques nas estações Farrapos e Aeroporto. É uma espécie de linha expressa, diz um funcionário.

O aposentado Mario Comacchio encarou como "aventura" pegar o transporte para ir à Expointer. Ele sempre embarcava em trem para ir à feira. "É um passatempo gostoso", reagiu Comacchio, mas admitiu que é um pouco confuso fazer a troca. "Era mais pratico antes da enchente, pois a gente pegava o metrô no Centro e vinha direto", cita ele, sobre a ligação metropolitana.

Muitos usuários, principalmente os que utilizam o transporte para ir ao trabalho, reclamam que deveria ter mais ônibus em cada intervalo, pois os veículos costumam trafegar lotados.

"Minha filha está grávida de sete meses", conta Noemia Fuão, olhando para a barriga da gestante Denise Batista. As duas fizeram o percurso de 19 minutos em pé. "Os mais jovens ficam no celular e não dão lugar nem para gestante, nem mais velho e quem tem criança", lamenta a ambulante Luciana Echevarria Cardoso.

Luciana e outros passageiros sugerem que o ônibus pare em cada estação ainda fechada, para facilitar a vida de quem está sem trem. Mas todos sentem falta do metrô. Não veem a hora do transporte voltar ao dia a dia da Região Metropolitana.