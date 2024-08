Ônibus especial para a Expointer vai com espaços vazios e rapidez no 1º dia

Na manhã do primeiro dia de funcionamento da linha de ônibus temporária que sai da rodoviária de Porto Alegre com destino ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, devido às restrições da operações Trensurb, o percurso foi realizado com diversos assentos vazios e rapidez. O trajeto à Expointer levou 31 minutos pela RS 448 - mais uma caminhada de cerca de cinco minutos.

O diretor superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe, explica, que também haverá partidas na esquina da avenida Siqueira Campos com a rua Cassiano Nascimento, localizada ao lado dos Correios, no Centro da Capital. As saídas diárias ocorrem de hora em hora, das 7h às 20h, e os retornos das 8h e 22h. Entretanto, os horários poderão ser regulados de acordo com a demanda. "Além destes horários fixos, vamos estender os regressos em até por volta das 2h da madrugada em dias de shows, aos sábados, domingos, segundas e quartas", reforça o gestor.

• LEIA MAIS: Trajeto entre Porto Alegre e Expointer surpreende ao levar apenas 30 minutos

Para o operador de máquinas Leandro Bagolin, 29 anos, e a psicóloga Fernanda Pontin, 36 anos, o passeio do casal à Expointer seguiu confirmado apesar das incertezas no transporte. "Se tivesse o Trensurb seria muito mais fácil. A gente descia na estação de Esteio, bem na frente do parque, atravessaria a rua e já estaria lá. Mas não desanimamos, porque eu quero ver as máquinas, os equipamentos pesados, essas coisas, que são importantes para o meu trabalho", destaca o passageiro.

Já as irmãs Terezinha Adami, 55 anos, e Marilene Adami, 63 anos, confessaram ter ficado na dúvida até o último momento sobre fazer esta visita neste ano. "A gente vai todo ano, mas costumávamos ir de trem, e como soubemos da possíbilidade do ônibus resolvemos arriscar. Como hoje amanheceu sem chuva, decidimos arriscar. Tenho certeza de que o passeio será ótimo. Como nascemos no interior de Santa Catarina, gostamos de ver os animais, a área de agricultura familiar, é sempre uma ótima oportunidade para nós", comemora Marilene.

A Empresa Fátima assumiu a operação da concessão de Esteio, e o pagamento de R$ 15,00 pode ser feito em dinheiro, cartão ou Pix. Os itinerários e as oferta de horários que entraram em operação neste sábado seguem até o dia 1° de setembro, abrangendo todos os dias de evento.