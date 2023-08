Ingresso para Expointer pode ser comprado em estações da Trensurb

Uma facilidade para quem vai aproveitar os últimos dias da Expointer 2023, que termina neste domingo, e vai pegra o metrô. Este ano é possível comprar ingressos para acessar o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, em estações da Trensurb - Mercado, Rodoviária, Canoas e Novo Hamburgo.

Quatro delas têm um posto móvel com um profissional minuto com maquininha em mãos para fazer a emissão do tíquete na hora, com pagamento com cartão de credito e débito. Mas um alerta: a compra da passagem do trem metropolitano só pode ser feita com dinheiro. Meios digitais ainda não são aceitos pela estatal. A coluna Minuto Varejo registra em vídeo como é a experiência do público.