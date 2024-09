Trensurb prepara reabertura de mais cinco estações de trem

Estações ainda sem passageiros, mas com movimentação dos preparativos para a volta ao dia a dia dos usuários do trem em Porto Alegre e Região Metropolitana. A Trensurb reabre em 20 de setembro mais cinco estações do sistema que foi fortemente afetado pelas cheias de maio.

Em dezembro, ainda sem dia definido, segundo a estatal, voltam as três últimas estações, completando a conexão com 22 pontos de embarque e desembarque entre o Centro da Capital até Novo Hamburgo.

No dia em que os gaúchos comemoram a Revolução Farroupilha, voltam à operação as estações Farrapos, Aeroporto e Anchieta, em Porto Alegre, e Centro, Niterói e Fátima, em Canoas. Faltarão ainda Mercado, Rodoviária e São Pedro, completando as estruturas do transporte.

Centro Histórico, da avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Vigário José Inácio e Doutor Flores, perto do terminal Rui Barbosa, e vai até o bairro Mathias Velho, onde é possível conectar com o metrô. Enquanto não é ofertado o sistema completo, usuários podem usar a linha de ônibus Trilhos Humanitários, que sai do

O usuário paga a passagem de R$ 4,50 apenas na estação do trem. A frequência é diária e vai das 5h30min até as 22h10min, no sentido Centro-Canoas. Da Mathias Velho, o fluxo é das 5h15min às 23h50min.

Nos horários de pico da manhã e no fim do dia, alguns veículos fazem apenas desembarque na parada da Júlio de Castilhos, mas o embarque é nas estações Farrapos e Aeroporto. As paradas são das 6h20min às 9h e das 16h às 22h10min.

Obras para colocar as estruturas em condição de uso ocorrem em diversos pontos. Na estação Aeroporto, foram instaladas novas proteções e feita a pintura na passarela que liga de um lado a outro, para acessar o terminal do Aeroporto Salgado Filho. A manutenção é feita de Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por se tratar da BR-116, que passa às margens da linha do trem.

O aeromóvel, que conecta o trem ao aeroporto, deve voltar em dezembro. O terminal já tem o fluxo de embarques e desembarques, com pousos e decolagens ainda na Base Aérea de Canoas (Baco). Os voos retornam à pista do Salgado Filho em 21 de outubro.

Como funciona a linha Trilhos Humanitários da Trensurb: