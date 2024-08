Trensurb anuncia funcionamento da estação Farrapos para o dia 20 de setembro

A estação Farrapos, na zona Norte de Porto Alegre, voltará a funcionar no dia 20 de setembro. Os usuários poderão embarcar e desembarcar no terminal, segundo informações da Trensurb. A estrutura está fechada desde o começo de maio em razão das enchentes que causaram destruição em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul.

O local está em obras com as equipes trabalhando na recuperação da estrutura afetada pelos alagamentos. Com a utilização da estação Farrapos, a Metroplan informa que serão colocados mais ônibus que vão transportar os passageiros até o Centro Histórico. O cronograma será definido em uma reunião que será realizada na próxima terça-feira (13) na sede da empresa.

Com relação às estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, a Trensurb explica que ainda não há previsão de liberação. Na Estação Mercado, uma das mais afetadas pelas enchentes, ainda há presença de água no local - no entorno do terminal foram colocados tapumes.

Porém, ao lado do mural do artista plástico Danúbio Gonçalves, moradores de rua arrancaram a estrutura de madeira e utilizam o local para dormir. Atualmente, o trem realiza o trajeto entre Novo Hamburgo até a estação Canoas. Os passageiros que vêm da Região Metropolitana descem em Canoas onde pegam ônibus até o Centro de Porto Alegre. Já quem está no Centro da Capital vai de ônibus até a Canoas e depois embarca no trem em direção as cidades de Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Fechada desde maio em razão das enchentes, estação Farrapos passa por revitalização TÂNIA MEINERZ/JC

A Trensurb explica que a estação Mercado estava sem energia elétrica o que não permitiu o funcionamento da bomba instalada no local que não pode ser ligada. Toda vez que chovia, alagava o terminal. Na sexta-feira (2), foi reativada a bomba e a previsão da empresa é que a drenagem da água deva ser concluída até o dia 14 de agosto.

Um outro problema enfrentado pela administração da Trensurb diz respeito ao furto de cabos que poderá prejudicar a retomada da operação da empresa em Porto Alegre. Nos meses de junho e julho, a empresa foi alvo de 28 ocorrências de furtos e tentativas de furtos de cabos de sinalização e energia de tração, além de equipamentos de estações. Destas, 20 foram em Porto Alegre, no trecho em que a operação do metrô está atualmente suspensa. Pela primeira vez na história da empresa, foram furtados cabos da rede aérea de alimentação de energia de tração dos trens, nas madrugadas dos dias 18 e 28 de julho.



O diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, afirma que, caso os furtos sigam ocorrendo com frequência, a retomada da operação dos trens até a estação Farrapos, prevista para ocorrer até o dia 20 de setembro, poderá ser prejudicada. "É lamentável que estejamos vivenciando essas graves ocorrências de furtos, principalmente em trechos que precisam ser restabelecidos para concretizarmos o retorno da circulação dos trens até Porto Alegre", explica.

Com o objetivo de impedir as ocorrências, a segurança metroviária tem realizado rondas na via e ocupado as estações do trecho mais crítico onde têm ocorrido os delitos - entre Mercado e Aeroporto. A ação da segurança frustrou pelo menos oito tentativas de furto e também recuperou cabos furtados em diversas ocasiões. A empresa também enviou ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado e a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul no sentido de buscar reforço na segurança do metrô.