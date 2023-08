Coelhos 'aquecem' comércio na Expointer

"Os coelhos são fofinhos e atraem os consumidores, que acabam olhando os colchões", descreve Vagner Giacomel, dono de uma microfranquia da marca Eko'7, com linhas de produtos ligados ao sono. "Os dois são fofinhos, têm tudo a ver." O microfranqueado, que é de Farroupilha, instalou este ano o showroom em um lugar completamente inusitado na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Quem entra no pavilhão de pequenos animais se depara, de um lado, com os colchões, e de outro, com as gaiolas onde estão coelhinhos de diferentes pelagens e cores e que são foco de atração de público. A área antes tinha pássaros, galos e galinhas, que estão ausentes da feira. "São pelo menos 1,5 mil pessoas circulando ao mesmo tempo por aqui", comemora Giacomel, que garante que a venda está indo muito bem. Na edição de 2022, a marca locou espaço próximo ao Pavilhão da Agricultura Familiar, setor mais tradicional do comércio na Expointer. Este ano a feira pulverizou varejos em todos os pavilhões. Uma vantagem é que o valor do espaço foi um terço do anterior. "Esperamos chegar a quase R$ 1 milhão em vendas, mesmo valor de 2022", projeta o microfranqueado. O colchão mais barato sai por R$ 8 mil, mas alguns modelos valem até R$ 40 mil. O pavilhão dos coelhos, onde estão ainda caprinos, tem mais operações, de imobiliária, calçados a quadros e souvenires. Larissa Prianti fez a estreia física do negócio de quadros aberto há quatro meses apenas em meio digital. "Está muito bom aqui e agora só quero fazer feiras", conta ela. Larissa diz que os coelhinhos são aliados nas vendas. "Eles ajudam a relaxar, as pessoas vêm aqui por causa dos bichinhos e acabam passando por aqui e param para olhar os quadros", conta a jovem.

Unimed POA no parque em Esteio

Minuto Varejo - Expointer - posto da Unimed POA - socorro - emergência

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Imprescindível em um dos maiores eventos agropecuários da América Latina e o maior, em público, do Estado, o serviço médico da Unimed Porto Alegre está de prontidão 24 horas no Parque Assis Brasil, em Esteio, palco da Expointer. São dois postos, um que opera 24 horas e fica no acesso ao portão 5 (foto). Na área do Pavilhão da Agricultura Familiar, fica o segundo, com atendimento médico das 8h às 20h. Além disso, são duas ambulâncias, uma com suporte avançado de emergência, e moto. A equipe tem médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A UnimedPOA garante o serviço oficial de emergência da feira há 13 anos, uma operação que une UnimedPOA, Vale do Sinos e Unimed Federação.

Renner abre loja em Taquara

Minuto Varejo - Renner - loja Taquara - fachada - vestuário - comércio - cidades interior - Lojas Renner -

/PAULA DA SILVA/DIVULGAÇÃO/JC

Mais uma filial da bandeira Renner abre no Estado, a segunda do ano, após Canela inaugurar na primeira quinzena deste mês. Como a coluna Minuto Varejo já tinha antecipado, a marca chega a Taquara, no Vale do Paranhana, com ponto na rua Júlio de Castilhos, no Centro. São 1,5 mil metros quadrados de área de venda. O prédio faz parte do patrimônio histórico e arquitetônico local. A Andora Construções executou a obra, seguindo projeto que preservou e atualizou o imóvel. O aporte foi de R$ 9,3 milhões. Depois de Taquara, Montenegro será o próximo destino da marca este ano. A Lojas Renner prevê nova Youcom este ano, não revelou o local, mas deve ser Porto Alegre.

No Ponto

 Rolando em Esteio: (1) McDonald's vai ter a primeira loja na cidade palco da Expointer, informa o prefeito Leonardo Pascoal. A unidade já tem licenças e será erguida no Centro. (2) Stok Center, da Comercial Zaffari, deve abrir em novembro, próximo à BR-116. (3) Havan, prevista ao lado do Stok, ainda sem data, mas confirmou Pascoal, em conversa há dois meses, que mantém o projeto. Mesmo caso vale para unidades já anunciadas para Bagé e Canoas, no entorno do ParkShopping.

Coluna de segunda