Alvará para construir McDonald's onde foi casa noturna sai em menos de 40 dias

"É um baita ponto!!!!", resume uma fonte à coluna Minuto Varejo sobre o terreno que bairro nobre de Porto Alegre e onde vai ser erguida mais uma operação do fast-food mais famoso do mundo. Outro detalhe: o alvará para erguer a loja saiu em menos de 40 dias. , resume uma fonte à colunasobre o terreno que já foi de uma conhecida casa noturna eme onde vai ser erguida mais uma operação do. Outro detalhe: osaiu em menos de 40 dias.

A localização é decisiva para garantir o êxito de um negócio. Varejos de alimentação e farmácia escolhem a dedo onde se instalar. Estar no caminho do cliente é tudo. Marcas nacionais e internacionais têm seus "olheiros" para identificar e negociar pontos que entreguem resultado. Caso do McDonald's, que vai ter filial no ex-terreno da Cord, e de outros.

Reportagem do Jornal do Comércio revelou que o imóvel do antigo ponto da casa noturna (rua Casemiro de Abreu, 1233) e mais dois lotes vizinhos (Casemiro de Abreu, 1223, e Coronel Bordini, 1772) estavam sendo demolidos para receber um novo empreendimento.

O número 1233, no bairro Bela Vista, teve o Cord por 22 anos, de 1990 a 2012. Depois, outras atividades chegaram a funcionar no endereço, incluindo segmento de eventos. Não muito distante da área está sendo implantado um megaempreendimento do Grupo Zaffari - o Cidade Nilo, área que teve um supermercado Nacional.

Os terrenos pertencem a José Eduardo Alvares Filho, segundo registro do projeto que foi encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), cujo acesso é público. O proprietário, tudo indica, deve ser filho do dono da Cord, José Eduardo Alvares, mais conhecido como Dudu Alvarez.

Como os terrenos têm seus donos (os melhores, pela localização, dificilmente são vendidos), empresas firmam contrato de locação para montar seus empreendimentos. Em muitos casos, o próprio dono do ativo imobiliário faz a construção e loca para a marca por um prazo. Esse sistema é chamado de built to suit.

No registro no expediente digital de projetos que são analisados pela Smamus, é feito pedido para erguer novo prédio para atividade de restaurante. Não é informado o nome da operação, cujo alvará de construção foi liberado em 37 dias, entre fim de 2023 e janeiro de 2024. Como é uma atividade de baixo impacto, a tramitação é mais rápida. Mudanças nas regras de licenciamento agilizaram estes licenciamentos.

A instalação de um novo fast-food da marca norte-americana foi confirmada por uma fonte do Minuto Varejo. O empreendimento terá quase 1,2 mil metros quadrados, entre ponto físico, estacionamento e demais estruturas de apoio nos terrenos. Serão três níveis - subsolo e primeiro e segundo pisos (que devem ser da loja, entre retaguarda de cozinha, estoque e salão para atendimento e mesas para clientes). Serão 25 vagas de estacionamento e vai ter drive-thru.

O McDonald's não comenta sobre o projeto, que deve ficar pronto em 2025. No segundo semestre deste ano, não há previsão de abrir novas unidades. A marca tinha, no começo do ano, 28 lojas na Capital e 58 no Rio Grande do Sul.

Zona Sul. Depois, Esteio, na Região Metropolitana, ganhou seu primeiro fast-food da rede. Devido às cheias de maio, a unidade no Rua da Praia Shopping, no Centro da Capital, atingida pela água, assim como o empreendimento, fechou para recuperação . Em janeiro, abriu em Porto Alegre uma filial na avenida Aparício Bordes, esquina com rua Oscar Pereira, na. Depois,. Devido às cheias de maio, a