McDonald's abre 300 vagas em lojas em Porto Alegre e RMPA

A rede mundial de fast-food McDonald's está com 300 vagas de emprego abertas em Porto Alegre e na Região Metropolitana (RMPA), informa a franquia Arcos Dorados, que responde pela operação da marca norte-americana em 20 países da América Latina e do Caribe.

Segundo nota da Arcos, são postos de atendente de restaurante para trabalhar de dia e noite. Não há exigência de experiência anterior, esclarece a Arcos.

A marca está ganhando uma nova unidade em Porto Alegre, que será a 28ª da rede na Capital e 57ª no Rio Grande do Sul. Hoje quase a metade das operações fica em pontos porto-alegrenses. A loja abre nesta sexta-feira (1º de março) na esquina da avenida Aparício Borges com rua Oscar Pereira, no bairro Teresópolis, na Zona Sul.



Para as vagas, a rede exige idade a partir de 18 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. Os contratados têm benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados, lista a franquia.

Quem quiser se candidatar aos postos deve comparecer, até 26 de março, na rua Voluntários da Pátria 140, e nas avenidas Assis Brasil, 4320, Borges de Medeiros, 261, Nilo Peçanha, 2131 e Tarso Dutra, 861, em em Porto Alegre. Em Canoas, o local é na avenida Getúlio Vargas, 5.700, e, em São Leopoldo, na avenida João Correa, 1.098.