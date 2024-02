McDonald's abre 28ª loja em esquina de alto fluxo em Porto Alegre

Um novo McDonald's abre esta semana em Porto Alegre. Será a 28ª unidade da rede mundial de fast-food na Capital e 57ª no Rio Grande do Sul, segundo a franqueadora master na América Latina, Arcos Dorados. Erguida em uma esquina me um ponto de alto fluxo na Zona Sul, a operação está nos detalhes finais da implantação.

A loja fica na esquina da avenida Aparício Borges com rua Oscar Pereira. Antes de "brotar" mais um ponto da marca no local, a construção que abrigava pequenas atividades de comércio e serviços teve de ser demolida, após a saída dos antigos inquilinos e para abrir espaço ao novo ocupante.

A esquina capta o tráfego de quem vem do Centro em direção ao Sul e também do Sul, desde a avenida Cavalhada, rumo às zonas Leste e Norte da Capital.

O Mc vai ser comandado pelo mesmo fraqueado da operação da rua Silva Só, uma das campeãs de venda, puxada pelo seu drive-thru que é fonte de atração nas madrugadas.

O empresário Antonio Maria Rocha disse, em conversa com a coluna, que a loja vai inovar mais ainda no atendimento. "A cozinha fica no primeiro piso, com pedidos feitos apenas pelos tótens e entrega na mesa", descreve Rocha.

Quiosque de "Sobremesas" fica ao lado da calçada, para atender o fluxo de quem caminha na região. Foto: Patrícia Comunello/JC

O direcionamento para o autoatendimento na hora de fazer a escolha dos lanches ganha cada vez mais espaço entre fast-food. Na recente reforma da filial da Silva Só, também foram instalados os dispositivos onde são feitos os pedidos.

Na área externa da loja da Aparício, fica um quiosque de sobremesas, onde os requisitados sorvetes da marca serão vendidos. Quase na calçada, o balcão deve captar a demanda de quem estiver caminhando na região.

Novos McDonald's já em linha. Deve ser aberta uma segunda loja e de rua em Capão da Canoas - que ganhou a primeira, situada no shopping da cidade, no fim do ano passado. Torres e Osório devem ser outros destinos da marca.