McDonald's abre nova loja na Zona Norte de Porto Alegre

A rede de fast-food mais popular no mundo estreia nova operação em Porto Alegre nesta terça-feira (31). Como a coluna Minuto Varejo (MV) havia antecipado em outubro passado , a Zona Norte da Capital ganha mais uma unidade e uma das maiores da marca no Rio Grande do Sul.

A loja, com dois pisos, drive-thru e delivery, fica na esquina das avenidas Sertório e Assis Brasil, um dos pontos com maior fluxo na região, o que foi decisivo para a escolha do ponto. Clientes poderão acessar a partir das 10h.

No fim da tarde desta segunda-feira (30), trabalhadores faziam as finalizações na parte externa do jardim e áreas de estacionamento e limpeza em aberturas.

Outras duas unidades estão a caminho na Zona Sul da Capital, uma delas na esquina da avenida Aparício Borges e rua Oscar Pereira, pertinho do Bourbon Teresópolis, do grupo Zaffari, como apurou a coluna no local. A outra será no futuro mall que está sendo erguido na avenida Juca Batista, na região da Serraria.

A informação sobre a inauguração da loja na Assis Brasil foi repassada pela PLDA, empresa gaúcha que faz a expansão física da rede no Estado. O investimento foi de R$ 4 milhões na que deve ser a 28ª filial na Capital, pelo acompanhamento do MV.

"A nova unidade vai trazer o que há de mais moderno para operação de loja, com foco muito forte para operação de drive e delivery", destaca João Lopes de Almeida, diretor da PLDA.

"Nos últimos três meses, inauguramos duas lojas, incluindo a da vizinhança do Shopping Iguatemi e esta da Assis Brasil. No primeiro semestre de 2023, a expectativa é de inauguração de mais duas unidades", antecipa o sócio da empresa, confirmando que uma delas, da Juca Batista, será no mall Guadix, onde também terá um supermercado da rede catarinense Bistek.

A loja que está abrindo tem terminais de autoatendimento, para pedidos sem ter de passar pelo balcão, e self-checkout para pagamento. Foram abertos 22 empregos diretos. Pela localização e porte para atendimento, a nova operação deve ser uma das maiores em tíquete de venda por metro quadrado do Rio Grande do Sul.

A Capital tem a loja com um dos maiores faturamentos no Sul do País, que fica na esquina da avenida Ipiranga e rua Silva Só. Outra também com um dos melhores desempenhos é a unidade de Alvorada, aberta em 2021 no acesso ao futuro empreendimento do Open Mall Carnetti, na avenida Getúlio Vargas, 1957.

Em 2022, três novas operações em diversas regiões foram abertas. As novatas inauguraram na Zona Leste, na esquina das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, em janeiro, e duas na Zona Norte, na esquina da rua Dom Pedro II com avenida Cristóvão Colombo, em março, e em frente ao Iguatemi, em julho, rua Antônio Carlos Berta.

No Estado, são quase 60 lojas da marca. A rede também fechou um ponto, em Rio Grande, na Zona Sul gaúcha, em agosto do ano passado. Era o único da marca na cidade portuária.