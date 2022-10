McDonald's vai abrir ter duas novas lojas em Porto Alegre

A rede mundial de fast-food McDonald's vai abrir duas novas unidades em Porto Alegre. Um ponto fica na Zona Norte e outro na Zona Sul. A operação na esquina das avenidas Sertório com Assis Brasil e vizinha à loja Centerlar, do ramo de materiais de construção e itens para casa, será a primeira a estrear.

A unidade no Norte abre em fevereiro, segundo apurou a coluna Minuto Varejo. Serão dois pisos, que hoje se restringem às lojas do Centro Histórico, que são quatro, na avenida Wenceslau Escobar e na rua 24 de Outubro. A lancheria reforça a presença da marca na área, onde já está nos shoppings Strip Center Assis Brasil e Lindoia. A nova filial será uma das maiores do Estado.

Além dessa filial, que está sendo erguida em contrato direto com a representante da rede no Brasil, a Arcos Dorados, o McDonald's vai ter ainda um ponto no pequeno shopping, com características de centro comercial aberto (os malls), Guadix, que começa a construção após a conclusão das fundações, em terreno na esquina da avenida Juca Batista com Estrada da Serraria.

Este ano a rede ampliou a presença na Capital. Foram três novas operações em diversas regiões. As novatas estão na Zona Leste, na esquina das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, em janeiro, e no Norte, na esquina da rua Dom Pedro II com avenida Cristóvão Colombo, em marco, e em frente ao Shopping Iguatemi, em julho, rua Antônio Carlos Berta, 345.

Pelo acompanhamento que o Minuto Varejo faz da expansão, as novas filiais elevarão para 27ª o número de operações na Capital e quase 60 no Rio Grande do Sul. Alvorada, na Região Metropolitana, recebeu uma loja, em complexo aberto de lojas que os donos do supermercados Carnetti estão instalando na cidade. A rede também fechou um ponto, em Rio Grande, em agosto. Era o único da marca na cidade portuária no Sul do Estado.