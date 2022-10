Rede Carnetti investe quase R$ 50 milhões em dois empreendimentos

Depois da estreia do primeiro shopping center do Extremo Sul de Porto Alegre, o Center Kan, na semana passada, agora é a vez da vizinhança mais ao Norte da Capital entrar na rota de novos empreendimentos. Alvorada, na divisa com Porto Alegre, ganhará dois complexos em 2023, liderados pela rede Carnetti, que vai investir R$ 32 milhões e gerar mais de 300 empregos. O aporte sobe para quase R$ 50 milhões, somando R$ 5 milhões na atualização da rede e R$ 12 milhões na construção do novo prédio da unidade situada na avenida dos Gaúchos, no Sarandi, e primeira da bandeira.

O sócio-diretor da rede, Itamar Lorenzatto, diz que em março do próximo ano abre o Carnetti Open Mall, um centro comercial em área aberta, com super e mais pequenas lojas. São 6 mil metros quadrados de área construída, sendo 2 mil metros quadrados do supermercado, que será o maior da rede. Parte do empreendimento na avenida Getúlio Vargas, 1981, já tem as filiais do McDonald’s e da Panvel.

O complexo envolve R$ 20 milhões e terá geração solar, com painéis fotovoltaicos no telhado das 100 vagas de estacionamento. A locação de espaços das lojas anima Lorenzatto:

"O local é muito cobiçado pelo visual e localização. O importante é fazer a sintonia do mix”. Enquanto avança na conclusão do Carnetti Open Mall, o sócio-diretor planeja a largada da obra, em janeiro, na área onde fica o Centro de Distribuição do grupo, em Alvorada.

“Vai ser um atacarejo em uma região mais popular”, diz Lorenzatto. O projeto, de R$ 12 milhões, terá 3 mil metros quadrados, 150 vagas de estacionamento e energia fotovoltaica. “Vamos começar e terminar a construção em 2023”, avisa o varejista.