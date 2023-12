McDonald's inova na loja da Silva Só e abre mais operações

Depois de reformular a loja mais icônica de drive-thru do McDonald’s no Rio Grande do Sul, com 30 anos de operação e uma das campeãs de fluxo na América Latina, o empresário Antonio Maria Rocha foca a nova operação que vem por aí em Porto Alegre e já planeja mais pontos. Ele adianta à coluna:

Minuto Varejo - O que marca os 30 anos da loja da Silva Só?

Antonio Rocha - É uma loja icônica em Porto Alegre. Com a operação de madrugada, a primeira com drive-thru a ter esta jornada no Brasil, muitos jovens fazem o fim das festas aqui, o que virou um clássico, atraindo cerca de 1,5 mil pessoas. O fluxo hoje é de, em média, 2 mil vendas por dia. A reforma deixou a loja mais leve e bonita. Também terá espaço externo fechado e climatizado para clientes levarem seus pets. Os pedidos serão pelos tótens para entrega nas mesas, uma tendência na rede.

MV - Tem mais loja vindo aí?

Rocha - Estamos erguendo a loja na avendia Aparício Borges, na esquina com a rua Oscar Pereira, que deve abrir até o fim de fevereiro. Uma novidade lá será a cozinha no segundo piso, com pedidos digitais pelos tótens e entrega na mesa. Está em estudo uma segunda loja e de rua em Capão da Canoas e pontos em Torres e Osório.

MV - Como é atuar com uma marca como o McDonald’s?

Rocha - Adoro! Estou há 30 anos e ficaria mais 30, se pudesse. É muito gratificante entregar um produto de primeira para os clientes. Mas exige treinamento constante, pois o fluxo não para.