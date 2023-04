McDonald's terá novas lojas na Zona Sul de Porto Alegre, Serra e Litoral Norte

Minuto Varejo Porto Alegre da rede de fast-food mais popular no mundo. A nova unidade do McDonald's vai ser em uma das esquinas mais movimentadas da Zona Sul. Além disso, a marca planeja mais lojas na Serra e a segunda no Litoral Norte. A coluna já tinha mostrado em vídeo no Instagram do Jornal do Comércio onde vai ser uma das novas lojas emda rede de fast-food mais popular no mundo. A nova unidade dovai ser em uma das esquinas mais movimentadas da Zona Sul. Além disso, a marca planeja mais lojas na Serra e a segunda no Litoral Norte.

Em 12 meses, serão mais de 10 novas unidades no Sul do Brasil, revela João Lopes de Almeida, diretor da PLDA, que atua na busca de pontos comerciais para instalar empreendimento do McDonald's no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina.

Canela - já tem em Gramado -, e em Capão da Canoa. Em 2025, a marca deve ter maior presença em Santa Maria. No ano passado, a rede Ainda este ano, a PLDA espera encontrar ponto para abrir McDonald's em- já tem em Gramado -, e em. Em 2025, a marca deve ter maior presença em Santa Maria. No ano passado, a rede fechou operação que tinha em Rio Grande

"A estratégia da marca passa por três letras ‘Ds’: digital, delivery e drive-thru, mas só há sucesso se tudo isso estiver no ponto certo", atenta o executivo, em nota enviada à coluna.

A filial a ser instalada na esquina da avenida Aparício Borges com a rua Oscar Pereira, no bairro Teresópolis, quase Glória, abre no segundo semestre, projeta Almeida.

Um pouco antes, em agosto vai estrear outra unidade da marca, na avenida Juca Batista, no mall Guadix , informa o diretor da PLDA. Ainda tem uma terceira já com ponto, mas em Curitiba.

Segundo Almeida, os detalhes do projetado para a Aparício, número 522, estão sendo encaminhados à prefeitura. A área onde será erguido o fast-food, que terá drive-thru, tem pequena edificação, ocupada por atividades comerciais, que terá de ser demolida para a futura obra.

A construção será feita pelo dono do terreno, no modelo de built to suit, pelo qual o varejo loca o prédio do proprietário.

A última unidade do McDonald's inaugurada é da avenida Assis Brasil, próximo à Fiergs, com aporte de R$ 4 milhões. Foi a 28ª filial na Capital. No Estado, a rede tem 56 lojas.

Um ano antes, foi aberta a unidade de Alvorada, uma das mais rentáveis no Sul do País, e que fica no acesso ao futuro empreendimento do Open Mall Carnetti, na avenida Getúlio Vargas, 1957. O mall abre em agosto, segundo a rede.

