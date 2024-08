Dono do Cord revela, afinal, por que fechou casa noturna de 22 anos

sendo demolido para dar lugar a um McDonald’s José Eduardo Alvares, mais conhecido como Dudu Alvarez, hoje com 78 anos, embalado pelas memórias, acabou relembrando por que tomou a decisão de fechar as portas. A informação de que o prédio que abrigou a casa noturna Cord estágerou comoção em Porto Alegre. Pois o dono do local,, embalado pelas memórias, acabou relembrando por que tomou a decisão de fechar as portas.

O Cord funcionou de 1990 a 2012, atraindo um público bastante variado, pois teve diversas fases, do pagode ao emo. “A decisão de encerrar a operação se deu de forma natural. Os ciclos terminam, e os 22 anos do Cord foram até bem longos para os padrões de Porto Alegre”, afirma o empreendedor.

“Na época, eu também estava completando 42 anos ininterruptos de noite, com mais de 20 casas abertas. A primeira neta nascendo e a coleção de carros antigos demandando atenção. Quando apareceu uma proposta de aluguel, concluí que também era o momento de encerrar meu próprio ciclo como empresário da noite”, descreve Dudu.

Bairro Bela Vista passa por reformulação, mas continua com personalidade residencial



A chegada da rede de fast food à rua Casemiro de Abreu, que deve ocorrer apenas a partir do próximo ano, acompanha o crescimento do bairro Bela Vista. Conforme Luiz Felipe Irigaray, presidente da associação de moradores Amobela, que contempla também o Boa Vista e o Mont Serrat, a região continua com um mix equilibrado.

“É a ordem natural das coisas. Vejo essas situações como progresso. O bairro não perdeu suas características residenciais. Está havendo mescla. Crescimento comercial é inevitável”, avalia Irigaray.

Prédio da casa noturna está sendo demolido THAYNÁ WEISSBACH/JC

Dudu Alvarez concorda. “Não vejo exatamente uma mudança de perfil na Bela Vista. O que existe é um crescimento. As casas dão lugar a prédios. Mais pessoas moram lá, mas o perfil, o padrão, segue o mesmo”, compara.

O ex-dono do Cord comenta, inclusive, que ainda existe espaço para outras casas como a dele. “A repercussão que tivemos com o anúncio da volta do Encouraçado Butikin é a prova disso. Embora as mudanças de comportamentos tenham causado danos à noite, sempre haverá espaço para lugares que primem pela qualidade, sem falar que a vida ao vivo segue sendo muito melhor que a virtual”, sustenta.

Seu otimismo se reflete em um novo projeto: um restobar com a coleção de carros antigos e memorabilia das casas noturnas para o ano que vem.

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, com base nos dados do IBGE, 11.819 pessoas moram no Bela Vista atualmente, bairro que concentra 6.289 domicílios. Muitas delas órfãs do Cord.