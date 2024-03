Gigante de refrigeração se muda para parque em Sapucaia e investe R$ 70 milhões

Um dos maiores players de operações refrigeradas na área de alimentos vai desembarcar em um dos maiores complexos logísticos do Rio Grande do Sul. O próximo inquilino do Ecoparque Empresarial Lourenço & Souza, situado em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), será a Friozem.

A empresa, que atua armazenagem, distribuição e transporte de produtos sob temperatura controlada, vai transferir a unidade que tem na vizinha Esteio para o Ecoparque.

Gedore, Tintas Killing, TW Transportes e Oscar Calçados, de São Paulo, que comprou a rede de lojas que pertencia ao grupo Paquetá, em recuperação judicial. O complexo tem, desde 2023, a operação da gigante argentina Mercado Livre , além de, de São Paulo, que comprou a rede de lojas que pertencia ao grupo Paquetá, em recuperação judicial.

Segundo o complexo, o aporte para a instalação da Friozem é estimado em R$ 70 milhões, cifra que envolve desde o galpão ao equipamento para rodar a frota e armazenagem do grupo paulista, um dos 16 maiores do mundo em logística sob temperatura controlada. A previsão é 500 novos empregos diretos na região, diz a direção do Ecoparque.

"Eles vão desmobilizar a atual para uma operação totalmente nova, com o mais alto nível de especificações e construção, de instalações, serviços e infraestrutura", valoriza Filipe Christianetti, diretor de negócios e desenvolvimento do complexo.

A nova inquilina vai ocupar 15 mil metros quadrados, com 26,4 mil posições palets. Na área onde a empresa vai se instalar, é possível chegar a 37 mil posições de armazenagem. "É um outro modelo de negócio dentro de um parque empresarial", sinaliza Christianetti, em nota.

Em nota, o diretor-presidente da Friozem, Fábio Galesi Fonseca, explicou que a mudança de área logística vai dar conta da expansão da operação nos anos recentes. A opção pelo Parque Lourenço & Souza observou a proximidade com a unidade atual, para manter os empregados e qualidade do parque.

O nosso movimento é bastante claro e objetivo, estamos investindo alto e migrando para uma estrutura que entregará o que há de melhor em nível construtivo, com condições reais e concretas de absorver, dentro desta nova estrutura, o crescimento que projetamos para nossa empresa e o nosso mercado de clientes e parceiros”, avalia o executivo.



O Ecoparque chega a 16 empresas instaladas em 82 mil metros quadrados de galpões, com 1,5 mil empregos diretos. Em 2024, o complexo vai ganhar mais 22 mil metros quadrados e, no começo de 2026, o espaço total alcançará 120 mil metros quadrados de área construída, em 245 mil metros quadrados de área total.