Zaffari estampa marca na fachada de supermercado que abre em dezembro

O maior grupo supermercadista gaúcho confirma a data de abertura da 44ª filial de sua bandeira de autosserviço e desta vez em uma das regiões mais nobres de Porto Alegre. O Zaffari Moinhos, junto ao Moinhos Shopping, que é do Grupo Zaffari, abrirá na primeira quinzena de dezembro, informou a varejista, à coluna Minuto Varejo. No mês que vem, também estreia o atacarejo Cestto, em Viamão.

LEIA TAMBÉM: Zaffari tem lista de lojas que abrem até 2026 e projetos futuros

Nacional, fechado pelo Carrefour. As duas aberturas ocorrerão pouco mais de um mês após outro grande complexo da marca entrar em operação. O Bourbon Carlos Gomes abriu na avenida de mesmo nome, na Capital, em 30 de outubro. Outra notícia ligada a supermercados é a instalação de filial Zaffari no Praia e Belas Shopping , sucedendo o

No endereço da nova filial no Moinhos, na rua Dr Timóteo e com acesso interno pelo primeiro piso do shopping e ainda pela rua Tobias da Silva, já chama a atenção a marca colocada na fachada. A loja ficará no primeiro nível. São pelo menos dois andares subterrâneos de estacionamento.

Além do supermercado, o shopping também poderá ganhar outra operação. O diretor do grupo Claudio Luiz Zaffari disse à coluna que pode ter uma academia em área de 500 metros quadrados no terceiro piso, já efeito da construção do novo Zaffari.