Mundo Porto, de SC e forte em porcelanas, abre em Gramado e foca atacado, hotéis e restaurantes
Loja abriu na avenidas das Hortênsias, com foco em segmentos que atuam com gastronomia
MUNDO NOVO/DIVULGAÇÃO/JC
Um dos maiores polos de turismo do Brasil, a gaúcha Gramado, atraiu um dos varejos focados em porcelana com origem em Santa Catarina. A Mundo Porto abriu loja na cidade buscando mercados de atacado, hotéis e restaurantes. Entre as marcas vendidas, estão, por exemplo, a Le Creuset, Voluspa, Lenvie, Brinox e Strauss.
Em nota, os empreendedores afirmam que buscam os "entusiastas da gastronomia e do design". A unidade, a segunda da marca - até agora só tinha em Pomerode (SC) -, estreou em meados de novembro na avenida das Hortênsias, 3999. O investimento superou R$ 1 milhão.
"O espaço é o principal destino para as cerâmicas da Porto Brasil e se destaca por uma curadoria especial com mais de 2 mil itens", observa a direção da Novo Mundo. O sócio-administrador, Roberth Gustmann, concebeu a operação. "Viemos para revolucionar o atendimento a bares e restaurantes na região, com uma solução completa e opção de compras de marcas renomadas para casa", define Gustmann, em nota.
A escolha do destino foi estratégica. "Gramado sempre foi um local importante para mim. Já tinha vários clientes e amigos na região", conta ainda o empresário.
O varejista tem também duas lojas da DG Atacado, para hotéis e restaurantes, que ficam em Blumenau e Pomerode, e a Degust, varejo de alto padrão
também em Blumenau. Mais informações em www.instagram.com/mundo.porto
e (54) 99645-7122.