Mundo Porto, de SC e forte em porcelanas, abre em Gramado e foca atacado, hotéis e restaurantes

Um dos maiores polos de turismo do Brasil, a gaúcha Gramado, atraiu um dos varejos focados em porcelana com origem em Santa Catarina. A Mundo Porto abriu loja na cidade buscando mercados de atacado, hotéis e restaurantes. Entre as marcas vendidas, estão, por exemplo, a Le Creuset, Voluspa, Lenvie, Brinox e Strauss. Em nota, os empreendedores afirmam que buscam os "entusiastas da gastronomia e do design". A unidade, a segunda da marca - até agora só tinha em Pomerode (SC) -, estreou em meados de novembro na avenida das Hortênsias, 3999. O investimento superou R$ 1 milhão.



"O espaço é o principal destino para as cerâmicas da Porto Brasil e se destaca por uma curadoria especial com mais de 2 mil itens", observa a direção da Novo Mundo. O sócio-administrador, Roberth Gustmann, concebeu a operação . " Viemos para revolucionar o atendimento a bares e restaurantes na região, com uma solução completa e opção de compras de marcas renomadas para casa", define Gustmann, em nota.

A escolha do destino foi estratégica. " Gramado sempre foi um local importante para mim. Já tinha vários clientes e amigos na região" , conta ainda o empresário.