Havan abre 4ª loja em oito meses no RS; Porto Alegre e Taquara terão filiais em 2026

A rede Havan, de Santa Catarina, vai abrir a quarta loja em 2025 no Rio Grande do Sul em apenas oito meses. É o maior número de filiais que a marca com diversas seções, de vestuário a componentes automotivos, colocará em operação em um ano no Estado. Com a unidade de Novo Hamburgo, às margens da BR-116, a rede alcançará 20 unidades no mercado gaúcho.

Nas quatro operações, que incluem Bagé (desde março), Canoas (agosto) e Uruguaiana (começo de novembro), a rede somará cerca de R$ 400 milhões em investimento. Nas filiais, a média é de 200 empregos e 350 mil itens no mix.

A unidade de Novo Hamburgo, que estreia neste sábado (22) às 10h, teve aporte de R$ 100 milhões. Canoas, prevista desde 2019, teve injeção de R$ 95 milhões. A mais recente a abrir foi em Uruguaiana, no começo de novembro.

Na Capital do Calçado, a chegada da réplica da Estátua da Liberdade, nesta quinta-feira (20), chamou a atenção no trajeto até a sede do complexo, um pouco antes da entrada do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A unidade com 12 metros de comprimento saiu de Camboriú, no estado vizinho.