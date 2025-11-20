Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 19:26

Havan abre 4ª loja em oito meses no RS; Porto Alegre e Taquara terão filiais em 2026

Réplica da Estátua da Liberdade chega à filial de Novo Hamburgo, que abre não sábado

LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/JC
A rede Havan, de Santa Catarina, vai abrir a quarta loja em 2025 no Rio Grande do Sul em apenas oito meses. É o maior número de filiais que a marca com diversas seções, de vestuário a componentes automotivos, colocará em operação em um ano no Estado. Com a unidade de Novo Hamburgo, às margens da BR-116, a rede alcançará 20 unidades no mercado gaúcho.     
Nas quatro operações, que incluem Bagé (desde março), Canoas (agosto) e Uruguaiana (começo de novembro), a rede somará cerca de R$ 400 milhões em investimento. Nas filiais, a média é de 200 empregos e 350 mil itens no mix.
A unidade de Novo Hamburgo, que estreia neste sábado (22) às 10h, teve aporte de R$ 100 milhões. Canoas, prevista desde 2019, teve injeção de R$ 95 milhões. A mais recente a abrir foi em Uruguaiana, no começo de novembro. 
Na Capital do Calçado, a chegada da réplica da Estátua da Liberdade, nesta quinta-feira (20), chamou a atenção no trajeto até a sede do complexo, um pouco antes da entrada do I Fashion Outlet Novo Hamburgo. A unidade com 12 metros de comprimento saiu de Camboriú, no estado vizinho.    
A marca já tem mais destinos para erguer megalojas. Porto Alegre terá a segunda filial em 2026, com previsão de ser erguida na Zona Sul. Taquara terá loja em área comprada do CTG O Fogão Gaúcho, às margens da ERS-115. O aporte será de R$ 100 milhões. Unidade do atacarejo Stok Center, da Comercial Zaffari, deve ser construída na mesma área.

