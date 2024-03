Comercial Zaffari abre 1º Stok Center de 2024 e novo ciclo de expansão

Foi dada a largada para o novo ciclo de expansão do rei dos atacarejos no Rio Grande do Sul, como a coluna Minuto Varejo tomou a liberdade de chamar a bandeira Stok Center, da Comercial Zaffari, de Passo Fundo. A marca abriu a 31ª unidade, consolidando-se como a maior rede do formato em território gaúcho, e terá mais seis pela frente em 2024.

O grupo supermercadista, terceiro maior do setor no Estado - atrás da Companhia Zaffari (Grupo Zaffari) e Carrefour -, pretende sobrar de tamanho, em número de lojas, até 2027, segundo informação repassada pelo presidente da Comercial, Sérgio Zaffari, à coluna.

A mais recente unidade a ser aberta fica em São Borja, na fronteira coma Argentina. É a segunda na região. Em 2023, Uruguaiana ganhou uma unidade da bandeira. A abertura da nova operação foi no dia 19.

41ª loja da rede Comercial Zaffari Ltda, cada vez mais reconhecida por sua expansão na região sul do país. A nova loja do Stok Center está situada na Av. Presidente João Goulart, 935, Bairro Paraboi e oferece à região de São Borja uma ampla infraestrutura e um extenso mix de produtos, com de 7.800 itens ofertados. São 10.354,54 m² de área total, sendo 4.200m² dedicados à área de vendas, 334 vagas de estacionamento e 30 caixas de atendimento.

O ato oficial de inauguração foi realizado no dia anterior à abertura da loja e contou com a presença de colaboradores, imprensa e autoridades locais. Durante a ocasião, a marca recepcionou 180 novos colaboradores que passaram a integrar a equipe geral da rede Comercial Zaffari Ltda, com mais 6.000 colaboradores no total. Na mesma oportunidade, foi anunciada a instituição beneficiada pelo Troco Solidário, projeto que a rede Comercial Zaffari Ltda mantém desde 2017 e que já arrecadou mais de R$ 3,2 milhões por meio da doação de seus clientes. O Stok Center de São Borja irá destinar todo o valor arrecadado pelo Troco Solidário ao Centro de Formação Teresa Verzeri, instituição beneficente local que atende 160 crianças e adolescentes através de oficinas e atividades pedagógicas no turno inverso à educação regular.

Como forma de agradecimento pela receptividade, o Stok Center realizou uma grande doação à cidade de São Borja. Durante a cerimônia de inauguração, o vice-presidente da rede Comercial Zaffari Ltda, Tiago Zaffari, fez a entrega simbólica de 700 cestas básicas que serão destinadas a famílias carentes do município.

Para esta primeira inauguração de 2024, o Stok Center preparou 300 ofertas especiais, válidas para clientes cadastrados no Clube Stok Center. Através do Clube Stok Center, a marca visa contribuir com a redução do custo de vida de seus clientes, ofertando produtos de qualidade a preços realmente baixos.

Ao se cadastrar no Clube Stok Center, é possível ter acesso a centenas de descontos exclusivos, promovidos diariamente pela marca. Basta preencher um cadastro simples e gratuito no app Clube Stok Center ou no site stokcenter.com.br/clube e informar o número do CPF no caixa.

O Stok Center de São Borja fica localizado na Av. Presidente João Goulart, 935, Bairro Paraboi e está de portas abertas de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 13h.